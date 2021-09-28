ما تريد معرفته عن مقترح تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لعام 2022

ضريبة الأرباح الرأسمالية.. أعلن عدد من النواب (أكثر من 20 نائبا) التقدم بأول مشروع قانون خلال دور الانعقاد الثاني، المقرر انطلاقه 2 أكتوبر المقبل، وذلك لتأجيل سريان قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى نهاية عام ٢٠٢٢.



تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية

من ضمن هؤلاء النواب، النائب محمد طه الخولي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، الذي تقدم بمشروع القانون وبحسب المذكرة الايضاحية للتعديل، فقد صدر القانون ١٩٩لسنة ٢٠٢٠ واستهدف تأجيل الضريبة على الأوراق المالية في البورصة حتى نهاية ٢٠٢١ مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصرى، وخاصة تداعيات أزمة كورونا.



أسباب تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية

ومع قرب تطبيق القانون وصدور تصريح من وزير المالية بهذا الشأن، ما كان له أثراً سلبيا على البورصة وتوالت الخسائر وقرر عدد كبير من الشركات والأفراد الخروج من البورصة، والتوجه إلى دول أخرى، ومنها تركيا.

وأضاف النائب في مذكرته الإيضاحية أن الأسباب التي دفعت إلى تأجيل التطبيق حتى نهاية هذا العام مازالت سارية، ومازالت جائحة كورونا مستمرة وتداعياتها الاقتصادية مستمرة، ما يتطلب تاجيل التطبيق لمدة عام حتى نهاية عام ٢٠٢٢واجراء حوار موسع بين وزارة المالية وسوق الأوراق المالية ولجنتى الخطة والاقتصادية بمجلس النواب للوصول إلى بدائل لهذه الضريبة الطاردة للاستثمار في البورصة.



ما هي ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

الأرباح الرأسمالية هي الأرباح الناتجة عن بيع أصول بعد ارتفاع قيمتها السوقية. وتعد توزيعات وتعاملات البورصة والعقارات أكثر الفئات شيوعا في ضريبة الأرباح الرأسمالية وتشكل ربحها الأساسي.

يتم حساب الربح مستحق الضريبة بعد التصرف في أصول رأسمالية عن طريق البيع أو المقايضة وتكون الضريبة مستحقة عن الربح الناتج عن عملية البيع/ المقايضة وليس عن إجمالي المبلغ المستلم، وأيضًا بعد خصم الخسارة إن وجدت، أي إذا حقق الشخص خسائر في بيع أصول رأسمالية تساوي مكاسب من بيع أصول رأسمالية أخرى خلال نفس العام فأرباحه لا تستحق ضريبة.

على سبيل المثال، اشتريت 100 سهم في شركة بسعر 25 جنيها للسهم ودفعت الشركة توزيعات نقدية بقيمة جنيهين عن كل سهم وقمت ببيع الأسهم لاحقًا بعد أن وصل سعر السهم إلى 30 جنيها، تكون الضريبة إذًا مستحقة عن صافي الربح الناتج عن عملية الشراء ثم البيع وعن التوزيعات النقدية خلال الفترة المنقضية.

يتم خصم تكلفة التعديلات التي أدخلت على السلعة )إن وجدت( وأي تكاليف أخرى عرضية. أي خصم نسبة الأموال التي أنفقها صاحب وحدة سكنية لإدخال بعض التعديلات عليها قبل أن يعيد بيعها بغرض الربح.



نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية

يذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.

ونص الدليل على تطبيق ضريبة 10% على صافي أرباح التعامل فى البورصة على المقيمين، وذلك من أول يناير 2022.

ولطمأنة السوق، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان له، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث أن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.

وكانت الحكومة أقرت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بنسبة 10% في يوليو من عام 2014 لكن الضريبة أدت لاضطرابات في سوق المال وأزمة في طريقة احتسابها وهو ما اضطرت معه الحكومة لتأجيل الضريبة لمدة عامين في مايو 2015