طالبة طب أسنان.. ملكة جمال مصر تكشف كيفية مشاركتها في المسابقة| فيديو

قالت نادين الجيار MISS egypt 2021، إنها تدرس طب الأسنان ولكنها منذ صغرها وهي مهتمة بملكات الجمال، وكنت أحب مشاهدتهم ومتابعة كل تفاصيلهم .

وأضافت نادين الجيار خلال لقائها في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد 2" ، أنها اشتركت في المسابقة الخاصة بملكات الجمال وقت اداء امتحاماتها، ولكنها طلبت المشاركة في المسابقة، وتواصل معي القائمون علي المسابقة، وطلبوا مني ارسال معلومات ذاتية وقمت بعمل ذالك.

وأوضحت ملكة جمال مصر 2021، أنها كان لديها امتحان وقت إجراء المسابقة، ومع ذالك أدت الامتحان وذهبت للمشاركة في المسابقة.

نادين الجيار ملكة جمال مصر تكشف عن دروس تعلمتها من المسابقة |شاهد

قالت نادين الجيار الفائزة بلقب ملكة جمال مصر2021 إن والدتها كانت المشجع الرئيسي لها من أجل المشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر.

وأضافت نادين الجيار ، أنها كانت تخضع للامتحانات في نفس توقيت المسابقة، والمسابقة كانت على مراحل.

وأشارت ملكة جمال مصر 2021، إلى أنه تم خلال فعاليات المسابقة زيارة أماكن سياحية والتعرف على بعض المعلومات الثقافية، موضحة أنها درست منهج صغير للتعامل مع مستويات المسابقة.

وقالت ملكة جمال مصر 2021، إن اكثر ما تعلمته من هذه المسابقة هو الالتزام بالمواعيد أو البرامج التي يتم تنفيذها، فتعلمت أن تلتزم بجميع مواعيدها فى حياتها الشخصية أيضا.

وأكدت ملكة جمال مصر 2021 أنها شاركت في العديد من الأعمال الخيرية بعد فوزها بعد المسابقة حيث أنها تحب المشاركة في الأعمال الخيرية منذ الصغر، موضحة أنها تعلمت التواضع من والدتها وسوف تحرص عليه خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد التى تعودنا عليها.