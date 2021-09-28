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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة العربية والمصرية.. صعود جماعي لأسواق الخليج.. وتراجع مؤشر القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

ننشر أخبار البورصات العربية والمصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-9-2021

 

بورصة مصر :

تراجع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.5% وللجلسة الثانية على التوالي مسجلا أدنى إغلاق له في أكثر من شهرين ، وتراجع القيادي بالبورصة المصرية سهم البنك التجاري الدولي للجلسة الرابعة على التوالي ليصل الى أدنى مستوياته منذ بداية أغسطس الماضي ، بينما عوض سهم جهينة جزء من خسائره يوم أمس بعد ارتفاعه بنحو 0.5% في جلسة الثلاثاء  ، وكان السهم قد تراجع بنحو 3% في الجلسة السابقة بعد أنباء عن سجن رئيس مجلس إدارة الشركة


السوق السعودي :

قلص مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاته بنهاية الجلسة الى نحو 0.1% ليغلق عند مستويات 11382 نقطة بعد اختراقه مستويات 11400 نقطة خلال الجلسة ، وعلى الرغم من جني الأرباح بنهاية الجلسة إلا أن المؤشر حافظ على صعوده للجلسة الثالثة على التوالي ، وتألقت عدة أسهم في جلسة الثلاثاء وفي مقدمتها سهم أرامكو الذي قفز بنحو 4% الى أعلى مستوياته نحو عام ، كما صعد سهم سابك بنحو 0.6% الى أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات ، وكانت شركة أرامكو قد أعلنت عن توقيعها اتفاقيات نهائية لشراء أصول وتمويل استحواذ على مشروع مشترك تبلغ قيمته 12 مليار دولار في مدينة جازن .

 

سوق دبي المالي :

ارتفع المؤشر العام بنحو 0.5% في جلسة الثلاثاء مُنهيا 3 جلسات متتالية من الانخفاض ،

وجاء الدعم من قيايديات البنوك بعد ارتفاع كل من سهمي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي بنسبة 1.8% و 0.4% على التوالي ، كما ارتفع سهم أرامكس بنسبة 1.1% في محاولة من قبل المستثمرين لاستغلال المستويات المنخفضة للسهم بعد تسجيله في الجلسة السابقة أدنى إغلاق له في أكثر من عام .

 

وعاكس سهم إعمار العقارية اتجاه قياديات السوق مع اختباره مستويات الـ 4 دراهم خلال الجلسة وهبوطه الى أدنى مستوى له منذ منصف أغسطس الماضي  قبل أن يقلص من تراجعاته الى 0.25% عند الإغلاق .

 

سوق أبوظبي المالي :

تباين أداء القياديات في سوق أبوظبي خلال جلسة الثلاثاء ليغلق المؤشر مستقرا عند مستويات 7756 نقطة ،

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنحو 0.8% بينما تراجع سهم الدار العقارية بنحو0.5% .

ويتوقع المحللون عودة نشاط السيولة الشرائية بشكل أكبر بعد رد الفائض لاكتتاب أدنوك للحفر بعد وحوصل حجم التغطية للطرع العام أكثر من 100 مليار درهم .

 

بورصة قطر :

واصل المؤشر العام اتجاهه الصاعد بعد ارتفاعه بنحو 0.7% مسجلا أعلى إغلاق له في نحو 5 سنوات ، كما استطاع المؤشر ملامسة مستويات الـ 11400 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 2016 ،

وتألقت أسهم قطاع الصناعة على ضوء ارتفاع أسعار النفط ليخترق مؤشر قطاع الصناعة ببورصة مصر مستويات الـ 4000 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2015 بدعم من صعود سهم صناعات قطر بنحو 4% ليغلق فوق 15 ريالا للمرة الأولى في نحو 7 سنوات .

 

 

بورصة الكويت :

واصل المؤشر الرئيسي مساره الصاعد بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% مسجلا الجلسة الخامسة على التوالي من الارتفاعات ، وتصدر سهما الامتياز والأهلي المتحد قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في جلسة الثلاثاء بعد ارتفاعهما بنسبة 1.5% و 1% على التوالي .

بورصة مصر أخبار البورصات العربية والمصرية السوق السعودي سوق دبي المالي سوق أبوظبي المالي بورصة قطر بورصة الكويت

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