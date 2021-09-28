محافظة المنوفية .. طريق جديد لربط قرى تلا بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية

أعلنت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا، في محافظة المنوفية، أنه تم البدء في إنشاء محور وسط الدلتا لربط قرى مركز تلا بالطريق الزراعي السريع القاهرة - الإسكندرية.
أكدت أنه تم البدء في إزالة كافة العقبات وتنفيذ إزالات فورية بلغت ٤٥٠٠ متر تعديات رى للبدء دون وجود أى عقبات بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع جميع الجهات التنموية والجهات ذات الصلة لفتح فرص وآفاق خدمية وتنموية ما يزيد فرص الاستفادة من المحور المرورى الجديد، بعد الربط بين القرى والمدن المار بها مسار المشروع وسهولة تدفق أكبر قدر من أحجام الحركة المرورية بين المحور الجديد والمحاور المرورية القائمة.
وأكدت ان المخطط الذى تنفذه الوزارة تم تنفيذه من حيث معايير المفاضلة والاختيار لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة العامة، فمسار المحور المقرر تنفيذه سيربط طريق «التوفيقية – الخطاطبة» من الرياح البحيرى غربا إلى طريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعى بطول 30 كم، وذلك لاستفادة أكبر عدد من القرى والمدن بمحافظة المنوفية.
وتابعت بأن مسار المحور سيربط القرى والمدن الواقعة من طريق «عمروس – طنوب» إلى طريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعى بعدد 10 قرى كبيرة، هى: كفر ربيع وميت الكرام وجدام وكفر العلوى وكفر السادات ومدينة تلا وكفر محمد وبابل وزناره وجنزور ليصبح المحور متنفس وشريان حيوى للربط بالمحاور الرئيسية القائمة.
وأشارت عقيلة، الي أنه تم عمل مطالع ومنازل من المحور على طريق «عمروس – طنوب» ليخدم أهالى عمروس وكوم مازن والقرى المجاورة، علما بأن المسافة من المحور إلى ناحية قرى أهالى عمروس لا تتعدى 1.9 كم ( 1900 متر)، إضافة إلى الاستفادة من الطرق المحلية القائمة بتوسعتها ورفع كفاءتها.