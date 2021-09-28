بعد سانت كاترين.. متحدث تحيا مصر يكشف اتجاه القافلة القادمة قبل الشتاء

كشف محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل قافلة الصندوق لسانت كاترين والرويسات.



وأكد أنه تم توجيه قافلة إلى سانت كاترين والمناطق المحيطة بها لتوفير الأغطية والمفروشات لسكانها قبل قدوم الشتاء.

وأضاف محمد مختار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحملة القادمة ستكون لمحافظة قنا في قلب الصعيد، مشير الي أن نعمل على تنويع الأنشطة التي يقدمها الصندوق وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال إن القافلة تتضمن توفير 24 طن مواد غذائية جافة، و5 أطنان خضروات، و2000 بطانية ، و2000 لحاف، و1000 مرتبة اسفنجية، و1000 سجادة، كما تشمل القافلة توزيع 1000 شنطة مدرسية استعدادا للعام الدراسي الجديد، وذلك لصالح 2000 أسرة تم دراسة حالتها في سانت كاترين، والطرفة، والشيخ عواد، وأم هرابة، والأسقف، والنصرة والرأس الأصفر، وابوماضي والسدود، وأبو زيتونة، وابوسيلة، والراحة، والشامية، وخرازين، والسنترال، ورصيص، والمنقا، والاسباعية، والنبي صالح، بالإضافة إلى منطقة الرويسات.

فيما ينظم صندوق تحيا مصر لمدة ثلاثة أيام قافلة حماية اجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظة جنوب سيناء، ضمن مبادرتي بالهنا والشفا، ودكان الفرحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق استعدادا لفصل الشتاء والعام الدراسي الجديد.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن القافلة تأتي تلبية لمتطلبات أهالي هذه المناطق التي تم تسجيلها خلال القافلة السابقة الشهر الماضي، واحتياجهم للأغطية والأمتعة التي تقيهم من قسوة البرد، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات محور الحماية الاجتماعية التي يتكامل من خلاله الصندوق مع جهود الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين الأولى بالرعاية في مختلف المناطق الأكثر احتياجا .



وأكد عبد الفتاح على أن هذه القافلة تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن قافلة جنوب سيناء يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات تاكي، و GLC، والنساجون الشرقيون، وصندوق أخبار اليوم، وزرقاء اليمامة، فضلا عن مؤسسة خير بلدنا.

