عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم المشاركين في قافلة كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس بحي الموسكي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة حفلا لتكريم المشاركين في القافلة الطبية التوعوية الشاملة المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم ، وذلك تحت رعاية وكيل الكلية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة، والتي أقيمت بحى الموسكى يوم الثلاثاء الماضي بمدرسه الرويعي، وبالتعاون مع رئاسة حي الموسكي.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وأ.د. هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة ، و تحت إشراف الدكتور راندا كمال عبد الرؤوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالتعاون مع الدكتور أحمد الكحكي مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم خلال الاحتفالية التى عقدت بقاعه الشهيد اسلام مشهور بالدور الخامس بمركز رعايه ذوي الاحتياجات الخاصة تكريم جميع  الإطباء والاخصائيين والاداريين المشاركين في القافلة،  بالاضافة لبعض الاطفال من ذوى الهمم الذين حققوا انجازات رياضية ، حيث قامت ا.د هويدا الجبالى والدكتور راندا كمال الدكتور احمد الكحكى بمنحهم شهادات تقدير لتحفيزهم ودفعهم للنجاح الدائم والتقدم المستمر.

كما تم عرض فيلم تسجيلى لفعاليات القافلة تضمن الفيلم تقرير عن اعداد الحالات والتوصيات والنظرة المستقبلية للخدمات المقدمة من المركز للاطفال على مستوى الجمهورية .

txt

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة .. تعرف على موعد إعلانها عبر هذا الرابط

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من الأطباء والاخصائيين قاموا خلال فعاليات القافلة  بتقديم العديد من الخدمات الطبية بالمجان لحوالي ٢٠٠ من ذوي الاحتياجات الخاصة في تخصصات مختلفة تتضمن الأمراض العصبية فى الأطفال، الطب النفسي، التخاطب، السمعيات، موجات فوق صوتية على القلب للكشف على العيوب الخلقية و مشاكل الصمامات، موجات صوتية على المخ والبطن في الأطفال، الكشف عن الاعاقات الحركية، قياس مستوى الذكاء، الكشف عن صعوبات التعلم، التوحد، تعديل سلوك، إرشاد أسري، رعاية ذاتية و تنمية المهارات. كما قام عدد من الأساتذة بتقديم مجموعة من الندوات التثقيفية موجهة لعدة فئات من المجتمع المدني عن فن التعامل مع أنماط مختلفة من الأطفال من خلال عدة محاور، الاجتماعية و النفسية و السلوكية و التربوية .

ذوي الاحتياجات الخاصة رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس ذوى الهمم الدراسات العليا محمود المتيني

ترشيحاتنا

المؤبد لموظفة بإحدى المحاكم بتهمة اختلاس 4 مليون جنيه

صلاح يسجل .. ليفربول ينهي الشوط الأول متقدما على بورتو بهدفين بدوري الأبطال

وزير الشباب والرياضة: انتخابات اتحاد الكرة في موعدها دون تغيير

مانشستر سيتي يهدد وباريس سان جيرمان يسجل في الشوط الأول بدوري الأبطال

حكم كتابة التركة للبنات.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل

ريال مدريد يتأخر بهدف أمام شيريف في دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

الاقتصاد العالمي في خطر.. أزمة جديدة في الصين ستدمر الجميع

تحرك عاجل لـ الجيش الإيراني علي حدود أذربيجان |فيديو

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

هل يرتفع سعر الغاز المنزلي بسبب الأزمة العالمية؟| التفاصيل وطرق التسعير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

فيديو

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

مش أول مرة.. شاهد لحظة ضرب الرئيس الفرنسي ماكرون بالبيض في ليون

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

شريف سليمان يكتب: خلصت الحدوتة

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ