تكريم المشاركين في قافلة كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس بحي الموسكي

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة حفلا لتكريم المشاركين في القافلة الطبية التوعوية الشاملة المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم ، وذلك تحت رعاية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة، والتي أقيمت بحى الموسكى يوم الثلاثاء الماضي بمدرسه الرويعي، وبالتعاون مع رئاسة حي الموسكي.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وأ.د. هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة ، و تحت إشراف الدكتور راندا كمال عبد الرؤوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالتعاون مع الدكتور أحمد الكحكي مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم خلال الاحتفالية التى عقدت بقاعه الشهيد اسلام مشهور بالدور الخامس بمركز رعايه ذوي الاحتياجات الخاصة تكريم جميع الإطباء والاخصائيين والاداريين المشاركين في القافلة، بالاضافة لبعض الاطفال من ذوى الهمم الذين حققوا انجازات رياضية ، حيث قامت ا.د هويدا الجبالى والدكتور راندا كمال الدكتور احمد الكحكى بمنحهم شهادات تقدير لتحفيزهم ودفعهم للنجاح الدائم والتقدم المستمر.

كما تم عرض فيلم تسجيلى لفعاليات القافلة تضمن الفيلم تقرير عن اعداد الحالات والتوصيات والنظرة المستقبلية للخدمات المقدمة من المركز للاطفال على مستوى الجمهورية .

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من الأطباء والاخصائيين قاموا خلال فعاليات القافلة بتقديم العديد من الخدمات الطبية بالمجان لحوالي ٢٠٠ من ذوي الاحتياجات الخاصة في تخصصات مختلفة تتضمن الأمراض العصبية فى الأطفال، الطب النفسي، التخاطب، السمعيات، موجات فوق صوتية على القلب للكشف على العيوب الخلقية و مشاكل الصمامات، موجات صوتية على المخ والبطن في الأطفال، الكشف عن الاعاقات الحركية، قياس مستوى الذكاء، الكشف عن صعوبات التعلم، التوحد، تعديل سلوك، إرشاد أسري، رعاية ذاتية و تنمية المهارات. كما قام عدد من الأساتذة بتقديم مجموعة من الندوات التثقيفية موجهة لعدة فئات من المجتمع المدني عن فن التعامل مع أنماط مختلفة من الأطفال من خلال عدة محاور، الاجتماعية و النفسية و السلوكية و التربوية .