محمد صلاح يفتتح التسجيل لـ ليفربول أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا

افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لفريقه ليفربول الإنجليزي أمام بورتو البرتغالي فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

توغل كورتيس جونز لاعب ليفربول داخل منطقة جزاء بورتو من جهة اليمين وأنهاه بتسديدة قوية ارتدت من يد الحارس ديجو ميريلس كوستا لتجد متابعة لمحمد صلاح بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك في الدقيقة 19 من زمن المباراة .

وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تشكيلة فريقه والتي شهدت مشاركة الدولي المصري محمد صلاح أساسياً.

ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد بورتو في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

تشكيل بورتو: ديوجو كوستا - فابيو - زيدو سنوسي - إيفان ماركانو - أوتافيو دا سيلفا - ماتيوس أوريبي - سيرجيو اوليفيرا - لويس دياز - خيسوس كورونا - مهدي طارمي - توني مارتينيز.

تشكيل ليفربول: أليسون - أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان ديك - فابيو هينريكي - كورتيس جونز - جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - دييجو جوتا - محمد صلاح - ساديو ماني.