اتحاد الكرة يخطر وزارة الرياضة بعقد الجمعية العمومية ويعين العطار مديرا تنفيذيا

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد خطابًا إلى وزارة الشباب والرياضة اعتزام الاتحاد الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب الأندية ووفقًا للائحة المالية الصادرة عن الوزارة.

وتم الانتهاء من تصنيف الأندية التي لها حق حضور الجمعية بـ 146 ناديًا .

من ناحية أخرى قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وليد العطار مديرًا تنفيذيًا للاتحاد بعد قيامه بأعمال المنصب نفسه خلال الفترة السابقة، وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العمومية حسب ما تقضي اللوائح المنظمة لذلك.

يؤدي المنتخب الوطني تدريبه غدًا في السادسة مساءً على الملعب الرئيسي لاستاذ الجيش ببرج العرب استعدادًا للقاء ليبيريا الودي في التاسعة مساء الخميس المقبل، ومن المقرر أن يسمح لوسائل الإعلام بتصوير ربع الساعة الأولى من المران ، فيما سيلتقي لاعبان من المنتخب مع وسائل الإعلام قبل بداية المران بربع ساعة .



وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبه مساء اليوم بمشاركة اللاعبين الـ 24 المختارين ، وقاد المران كارلوس كيروش بعد أن التقى مع وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.