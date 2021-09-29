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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حالة نورهان تسوء.. أم تكشف مأساة ابنتها بعد إجراء جراحة في طنطا

الطفلة نورهان أسامة
الطفلة نورهان أسامة

قالت أمينة زيدان، والدة الطفلة نورهان أسامة، إن ابنتي خضعت لعملية لإزالة كيس دهني في المستشفى الجامعي التابع لجامعة طنطا، مؤكدة أنه بعد الانتهاء من العملية ساءت حالة ابنتي ودخلت في غيبوبة، وتم نقلها لغرفة العناية المركزة.

 

وأضافت أمينة زيدان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يوجد أي تحسن في الحالة الصحية لابنتي، بل تسوء يوما بعد يوم.
 

وأشارت والدة الطفلة نورهان أسامة، إلى أن الطبيب المعالج لابنتي أبلغني أن الأمل في شفائها ضعيف، مؤكدة أنني أنفقت الكثير من الأموال من وقت دخولها العناية المركزة، من أشعة وتحاليل وأدوية وسيارات إسعاف؛ لمحاولة إنقاذها.

 

فيما أكد الدكتور بهاء توفيق، نقيب أطباء الغربية، أن الطفلة دخلت المستشفى لإزالة كيس دهني لا يحتاج لأكثر من ربع ساعة ولكن ما حدث غير ذلك، فحالة الطفلة ساءت بعد إجراء العملية.

 

وأشار بهاء توفيق إلى أن الطفلة أفاقت بعد العملية وتحدثت مع أهلها، وبعدها دخلت في غيبوبة، مؤكدا أن النيابة الأن   تحقق فيما حدث مع الطفلة نورهان

 

معاينة وتوقيع الكشف الطبي على الطفلة

أصدر المستشار أحمد حسن المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أمس توجيهاته العاجلة إلى المستشار مهاب عادل مدير نيابة أول طنطا بأهمية ندب لجنة من  أطباء الطب الشرعي لمعاينة وتوقيع الكشف الطبي على الطفلة الضحية " نورهان أسامة" والتي ترقد بالعناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي منذ 15 يوما عقب  إجراؤها لعملية إزالة لكيس دهني باليد اليمني  وخروجها فاقدة الوعي وغيبوبة تامة بعد تقدم أسرتها ببلاغ للنيابة لإثبات واقعة الإهمال .

 

كما أمرت النيابة العامة خلال التحقيقات 6 أطباء بقسم التخدير والجراحة والعناية المركزة الجراحية بالمستشفى لسؤالهم حول ظروف وملابسات دخول الطفلة للمستشفى وإجراؤها للعملية.

 

وأفادت مصادر داخل النيابة العامة بأن الطفلة حضرت صائمة للمستشفى كما هو متبع  لإجراء الجراحة لإزالة ورم حميد بيدها اليمنى وكانت بحالة طبيعية في الصدر والتنفس ودرجة الحرارة يوم إجراء العملية وكذلك النبض وضربات القلب.

 

أمينة زيدان الطفلة نورهان أسامة كيس دهني جامعة طنطا غيبوبة

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