بطريقة بشعة .. مقتل أم وهي تحمي أطفالها من هجمات كلب شرس

افتدت أم أطفالها بحياتها، حيث قُتلت الأم بطريقة بشعة على يد كلب يبلغ وزنه 120 رطلاً له تاريخ من الهجمات العنيفة، فقد كان شغلها الشاغل هو إنقاذ حياة أطفالها وإبعادهم عن الكلب الشرس.

تعرضت "أمبر لا بيل" للهجوم بينما كانت تصرخ لأطفالها للخروج من المنزل، مما دفع شريكها السابق إلى القول "آخر شيء فعلته على هذه الأرض هو إنقاذ حياة أطفالها".

قُتلت "لابيل" من مدينة ميرتل بوينت في مقاطعة كوس بولاية أوريغون الأمريكية ، على يد كلب بولدوج وثور أمريكي في منزلها ، حيث أقامت مع ابنتيها.

وقالت "أبريل شو" وهي من السكان المحليين ، إنها سمعت صديقتها تصرخ وهرعت للمساعدة ، حيث صادفت إحدى بنات الضحية التي صرخت في الجيران للاتصال بخدمات الطوارئ.



وأضاف شو: "لقد كان مشهدًا سيئًا للغاية، فقد كانت لا بيل لا تستجيب في ذلك الوقت"، وقد تم نقل لابيل إلى المستشفى عن طريق خدمات الإسعاف الجوي حيث توفيت في اليوم التالي.



قال الشريك السابق لابيل، ووالد طفليهما، جوزيف ديكمان: 'الشيء الوحيد الذي أود أن يعرفه الناس هو أن آخر شيء فعلته على هذه الأرض هو إنقاذ حياة أطفالها".

وأوضح ديكمان أن الضحية صرخت على أطفالها للخروج من المنزل أثناء مهاجمتها من قبل الكلب.