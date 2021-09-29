عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث نادر وغريب .. نحل يقتل عشرات البطاريق المهددة بالانقراض من عيونهم

صدى البلد

أكدت منظمة معنية بـ الحياة البرية مقتل العشرات من طيور البطريق المهددة بـ الانقراض على يد النحل في حادث مفجع وشديد الغرابة في جنوب أفريقيا.

قالت مؤسسة الجنوب الأفريقي للحفاظ على الطيور الساحلية إن سربًا من الحشرات كان يلدغ الكائنات البحرية مرارًا وتكرارًا على الشاطئ.

txt

ناسا تطلق قمرا صناعيا بحجم علبة.. اعرف المهمة المخصصة له

txt

بعد طلاقها.. زوج يطلب من زوجته أمرا غريبا أمام القضاء

ووجدت الاختبارات أن 63 بطريقًا أفريقيًا وهو نوع مدرج في "القائمة الحمراء" البارزة للحيوانات المهددة بالانقراض، لم يصب بإصابات بخلاف اللسعات ، بينما مات عدد من النحل أيضًا.

وقع الحادث خارج مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، حيث تم العثور على طيور ميتة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.

قال ديفيد روبرتس، الطبيب البيطري السريري للمؤسسة: "بعد إجراء  الاختبارات، وجدنا لسعات نحل حول عيون البطريق، وهذا يعد حدثاً نادراً جداً، لا نتوقع حدوث ذلك في كثير من الأحيان، إنه مجرد صدفة سيئة، كما أنه وجد أيضًا نحل ميت على الساحة".

بينما كانت الطيور المحمية في مُستعمرة في "سيمسون تاون"، وهي بلدة صغيرة بالقرب من كيب تاون، وتضم المنطقة منتزهًا وطنيًا ، مع وجود نحل عسل كيب كجزء من النظام البيئي هناك.

وقالت المتنزهات الوطنية في جنوب أفريقيا إن الطيور نُقلت إلى المؤسسة لفحصها بعد الوفاة وإرسال عينات لاختبار الأمراض والسموم، وقالت في بيان: "لم يتم العثور على إصابات جسدية خارجية في أي من الطيور".

txt

بعد انفجارات عنيفة.. توقف بركان لا بالما فجأة يثير حيرة وقلق العلماء

txt

علماء آثار يكتشفون كنزا دفينا في إحدى الغابات.. تفاصيل

أظهر التشريح أن جميع طيور البطريق لديها لسعات نحل متعددة.

ويعتبر طيور البطريق الأفريقية، التي تعيش على الساحل والجزر في جنوب أفريقيا، مدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، مما يعني أنها تواجه خطرًا كبيرًا للانقراض.
 

حادث

موضوعات متعلقة

ناسا تطلق قمرا صناعيا بحجم علبة.. اعرف المهمة المخصصة له

بعد طلاقها.. زوج يطلب من زوجته أمرا غريبا أمام القضاء

بعد انفجارات عنيفة.. توقف بركان لا بالما فجأة يثير حيرة وقلق العلماء

علماء آثار يكتشفون كنزا دفينا في إحدى الغابات.. تفاصيل

أغنى عائلات العالم.. تعرف عليها

مرض جلدي نادر يحول حياة الطفل محمد إلى جحيم.. والأطباء عاجزون

عودة التحقيق في أصول فيروس كورونا وتسربه من مختبر ووهان

اكتشافات مروعة.. العثور على متاهة من الثعابين في بئر الجحيم

ترشيحاتنا

رسميا .. فورد تضخ 11.4 مليار دولار للاستثمار فى سياراتها الكهربائية

دعاء تيسير الزواج .. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

البرلمان في انتظار قانون الحكومة حول الإيجار القديم.. تفاصيل

بطريقة بشعة .. مقتل أم وهي تحمي أطفالها من هجمات كلب شرس

دوري أبطال أوروبا.. تقييم محمد صلاح بعد هدفيه في بورتو البرتغالي

مصطفى الفقي : أعداء جمال عبد الناصر كانوا يحترمونه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

الرواتب السنوية.. أزمة كبرى في الأهلي بسبب قفشة ومحمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ