حادث نادر وغريب .. نحل يقتل عشرات البطاريق المهددة بالانقراض من عيونهم

أكدت منظمة معنية بـ الحياة البرية مقتل العشرات من طيور البطريق المهددة بـ الانقراض على يد النحل في حادث مفجع وشديد الغرابة في جنوب أفريقيا.

قالت مؤسسة الجنوب الأفريقي للحفاظ على الطيور الساحلية إن سربًا من الحشرات كان يلدغ الكائنات البحرية مرارًا وتكرارًا على الشاطئ.

ووجدت الاختبارات أن 63 بطريقًا أفريقيًا وهو نوع مدرج في "القائمة الحمراء" البارزة للحيوانات المهددة بالانقراض، لم يصب بإصابات بخلاف اللسعات ، بينما مات عدد من النحل أيضًا.

وقع الحادث خارج مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، حيث تم العثور على طيور ميتة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.

قال ديفيد روبرتس، الطبيب البيطري السريري للمؤسسة: "بعد إجراء الاختبارات، وجدنا لسعات نحل حول عيون البطريق، وهذا يعد حدثاً نادراً جداً، لا نتوقع حدوث ذلك في كثير من الأحيان، إنه مجرد صدفة سيئة، كما أنه وجد أيضًا نحل ميت على الساحة".

بينما كانت الطيور المحمية في مُستعمرة في "سيمسون تاون"، وهي بلدة صغيرة بالقرب من كيب تاون، وتضم المنطقة منتزهًا وطنيًا ، مع وجود نحل عسل كيب كجزء من النظام البيئي هناك.

وقالت المتنزهات الوطنية في جنوب أفريقيا إن الطيور نُقلت إلى المؤسسة لفحصها بعد الوفاة وإرسال عينات لاختبار الأمراض والسموم، وقالت في بيان: "لم يتم العثور على إصابات جسدية خارجية في أي من الطيور".

أظهر التشريح أن جميع طيور البطريق لديها لسعات نحل متعددة.

ويعتبر طيور البطريق الأفريقية، التي تعيش على الساحل والجزر في جنوب أفريقيا، مدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، مما يعني أنها تواجه خطرًا كبيرًا للانقراض.

