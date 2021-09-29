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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ناسا تطلق قمرا صناعيا بحجم علبة.. اعرف المهمة المخصصة له

صدى البلد

أطلقت وكالة "ناسا" الأمريكية لعلوم الفضاء، قمرا صناعيا بحجم علبة، إلى الفضاء في مشروع جديد من شأنه أن يدرس الكواكب الخارجية الساخنة لـ المشتري.

 

وستقضي تجربة عبور القمر الصناعي 7 أشهر في البحث عن عوالم متطرفة، كجزء من دراسة حول الكواكب التي يمكن العثور عليها خارج النظام الشمسي.

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ويأتي في نفس الوقت تقريبًا مع القمر الصناعي لاندسات 9 التابع لـ"ناسا"، والذي كان من المفترض إطلاقه قبل أشهر ولكنه عانى من تأخير بسبب نقص النيتروجين السائل.

 

وتم إطلاق كلا القمرين الصناعيين من قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية في لومبوك، كاليفورنيا، قبل الساعة 2.15 مساءً بقليل على صاروخ بعد ظهر يوم الاثنين.


القمر الصناعي لاندسات 9 هو أقوى قمر صناعي تابع لوكالة ناسا تم إطلاقه حتى الآن، ويحمل إرث الوكالات لمدة 50 عامًا ، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

 

وسيواصل القمر الصناعي- الذي تديره وكالة ناسا- والمسح الجيولوجي الأمريكية، توثيق التغييرات على الكوكب التي نتجت عن كل من النشاط البشري والأسباب الطبيعية.

 

وقال الدكتور جيف ماسيك، عالم مشروع لاندسات 9 في ناسا ، لـ"بي بي سي نيوز": "لقد جمعنا تاريخًا رائعًا لكيفية تغير الكوكب خلال نصف القرن الماضي، على سبيل المثال ، نحن قادرون على رؤية الاضطرابات الطبيعية التي تحدث مثل الحرائق والأعاصير وتفشي الحشرات، ثم التعافي طويل الأمد للنظم البيئية الذي يحدث لعقود بعد ذلك ".

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وتم الإبلاغ عن أن الإصدار الأخير سيدرس تأثيرات تغير المناخ على النظم البيئية التي يمكن أن تساعد في توجيه جهود السياسات والحفظ.

 

وأكد :"خلال هذا الوقت ، نأمل أن يكتشف القمر الصناعي  Cherios' CubeSat مقدار العلم الذي يمكن إنجازه باستخدام قمر صناعي صغير ، بينما يراقب الكواكب الخارجية".

قمر صناعي

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