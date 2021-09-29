مفكر سياسي: اهتمام إقليمي ودولي بضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب

بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، أمس الثلاثاء، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفين تاونسند، والوفد المرافق له، أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين البلدين.

وذكر المجلس أن الاجتماع ناقش جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، خاصة في مناطق الجنوب الليبي، وملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» اجتماعا أمس، الثلاثاء، بطرابلس بمشاركة الجنرال ستيفين تاونسند، وحضور سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، أن الاجتماع يعد خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني، مؤكدة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار.

يعرقل المسار السياسي الليبي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والمفكر السياسي، إن هناك اهتماما إقليميا ودوليا كبيرا بضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، على اعتبار استمرار وجود هؤلاء المرتزقة والمقاتلين يعرقل المسار السياسي الليبي ويحول دون ترسيخ الاستقرار في ليبيا.

يعزز النفوذ الخارجية

وأوضح الدكتور بشير عبد الفتاح، في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن وجود مقاتلين أجانب بأسلحة في ليبيا يؤدي إلى استمرار الأعمال العسكرية ويحول دون وحدة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في ليبيا ويمنع إنجاح المسار السياسي، بالإضافة إلى أنه يعزز النفوذ الخارجي داخل ليبيا لخدمة مصالح أصحاب النفوذ على حساب مستقبل الدولة الليبية.

اللجنة العسكرية الليبية

وأضاف: «لذلك تحدثت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة عن استقرار ليبيا ونجاح مسارها السياسي في إجراء الانتخابات وإيجاد حكومة جديدة موحدة ثم الانتقال إلى عملية إعادة الإعمار من دون إخراج أولئك المرتزقة"، معقبا: “إخراج المرتزقة يتطلب ممارسة ضغوط على الأطراف التي جاءت بهم إلى ليبيا والذين يقومون بتشغيلهم ودفع الرواتب لهم وتزويدهم بالسلاح”.

المرتزقة شوكة داخل الأراضي الليبية

وأكد “عبد الفتاح” أن «الدول التي تزود المرتزقة بالسلاح هي تركيا وروسيا وبعض الأطراف الأخرى، فإخراج المرتزقة أمر مهم قبل بدء عملية الانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل، وإلا سيظل هؤلاء المرتزقة شوكة داخل الأراضي الليبية».

تكلفة دولية مع قادم الأيام

واختتم: «حتى الآن لا يبدو أن هناك إجراءات واضحة عقابية واضحة ضد تشغيل المرتزقة سوى الطلب بضرورة سحبهم من ليبيا، لكن استمرار الضغوط الدولية لهذا الاتجاه يبشر بأن الجهود ستأتي بثمار يوما ما، وسوف تعلم جيدا البلاد التي تمول المرتزقة أنه لا داعي لوجودها في ليبيا لأن لها تكلفة دولية مع قادم الأيام».