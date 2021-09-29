التشكيل المتوقع لقمة يوفنتوس وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يستضيف يوفنتوس الإيطالي نظيره تشيلسي الإنجليزي، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ويلتقي يوفينتوس وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً.

يوفنتوس وتشيلسي يتقاسمان صدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وتفوق تشيلسي على زينيت سانت بطرسبرج (1-0) بالجولة الأولى، بينما هزم فريق يوفنتوس نظيره مالمو بثلاثية نظيفة.

التشكيل المتوقع لقمة يوفنتوس وتشيلسي

يوفنتوس:

تشيزني - ساندرو - دي ليخت - بونوتشي - كوادرادو - رابيو - لوكاتيلي - بينتانكور - كييزا - كولوسيفسكي - كين.

تشيلسي:

ميندي - كريستينسن - سيلفا - روديجر - ألونسو - كوفاسيتش - جورجينيو - أزبيلكويتا - زياش - هافيرتز - لوكاكو.