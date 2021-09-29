البطولة العربية للسلة .. الاتحاد السكندري فى مواجهة قوية أمام الميناء اليمنى

يستهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني أحمد مرعي، مشواره في البطولة العربية للأندية رقم 33 بمواجهة نظيره الميناء اليمني في السابعة مساءً على صالة برج العرب.



ويتواجد الاتحاد السكندري في المجموعة الأولى بجانب، البليدة الجزائري والميناء اليمني واتحاد الفتح المغربي. وضم أحمد مرعي المدير الفني للإتحاد السكندري 12 لاعباً لخوض منافسات البطولة هم، إسماعيل أحمد وأحمد عادل وجوش بوستيك وأحمد الصباغ ويوسف شوشة وعلي أحمد ورامي إبراهيم ومصطفى عصام وسليمان دياباتيه ومحمد طه وبيبو وحاتم البحيري.



وتقام اليوم 5 مباريات أخرى منهم 3 لقاءات على صالة برج العرب، حيث يلتقي الزهراء التونسي مع اليوناني السوداني في الواحدة ظهراً، واليرموك الرياضي الكويتي مع الوكرة القطري في الثالثة عصراً، وإتحاد الفتح المغربي مع البليدة الجزائري في الخامسة مساءً.



وتقام مبارتان على صالة الإتحاد السكندري، حيث يلتقي الكويت الكويتي مع البطائح الإماراتي في الخامسة مساءً، والغرافة القطري مع المنامة البحريني.



ويشارك في هذه البطولة فريق الأهلي، والذي يتواجد في المجموعة الثالثة مع، شعب حضرموت اليمني ووداد بوفارك الجزائري والفتح السعودي. الجدير بالذكر أن البطولة العربية للأندية لكرة السلة تقام في نادي الإتحاد السكندري، خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبل.



