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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء: بدء العام الدراسي 9 أكتوبر بحضور كامل

مدبولي
مدبولي

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد، في إطار حرص الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية، والحفاظ على الصحة العامة.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحرص على بذل أعلى درجات التنسيق استعدادًا لعام دراسى جديد آمن لأبنائنا الطلاب، وجميع المشاركين فى العملية التعليمية سواء الجامعى أو قبل الجامعى.


وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على الإسراع بتطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم، وكذا طلاب الجامعات، مع ضرورة الحفاظ فى الوقت نفسه على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.  


 وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الاجتماع، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار استعداد جميع الجامعات والمعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذى سيبدأ يوم السبت الموافق التاسع من شهر أكتوبر المقبل، موضحاً أنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 700 ألف من منتسبى الجامعات، ما بين أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، والطلاب، حيث وصل معدل تلقى الجرعات إلى 36 ألف جرعة يومياً بالجامعات على مستوى الجمهورية.


وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى إنه تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية لمختلف الفرق، والتأكد من انتظام جميع العاملين فى قطاعات التعليم العالى، مع الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.


ونوه الدكتور خالد عبد الغفار إلى قرب الانتهاء من أعمال مكتب التنسيق لهذا العام، حيث تم إتمام إجراءات التنسيق لحوالى 580 ألف طالب من طلاب الشهادات الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بالإضافة إلى 240 ألف طالب من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية.


من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستمرار في الترتيب والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، في التعليم ما قبل الجامعي، في التاسع من أكتوبر المقبل بشكل نظامي، وبحضور كامل، لافتاً فى هذا الصدد إلى مواصلة جهود توفير لقاح كورونا للمعلمين والإداريين، والتنسيق مع مديري المديريات بجميع المحافظات، للتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا لضمان سلامة كل القائمين على العملية التعليمية.


وأوضح شوقي أن الوزارة خاطبت جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس من أجل تعميم الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد التي أقرتها الوزارة وتوزيعها على الإدارات والمدارس، مع التوجيه بتشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، استعدادًا للعام الدراسى 2021/2022، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.

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