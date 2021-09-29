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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انضمامه لمنتخب مصر.. أرقام فى مسيرة إبراهيم عادل بـ قميص بيراميدز

صدى البلد

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة ودية غدا الخميس أمام ليبيريا بملعب برج العرب فى إطار الاستعداد لمواجهتى ليبيا المقرر إقامتهما يومى 8 و 11 أكتوبر المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نجم فريق بيراميدز الشاب ابراهيم عادل للانضمام إلى معسكر الفراعنة الكبار.

صدى البلد يستعرض أرقام ابراهيم عادل بقميص فريق بيراميدز خلال الموسم الماضي.

شارك إبراهيم عادل المنضم حديثا إلى صفوف منتخب مصر فى ١٩ مباراة

سجل ابرهيم عادل بقميص فريق بيراميدز الموسم المنقضى ١٠ أهداف من بين ١٨ تسديدة على مرمى المنافسين.

صنع ابراهيم عادل نجم فريق بيراميدز هدفا وحصل على ٣ ضربات جزاء.

٨ أهداف من التي سجلها ابراهيم عادل نجم فريق بيراميدز كانت بقدمه اليمنى وهدفين بالرأس.

وتضم قائمة اللاعبين المحليين فى المعسكر الحالى للمنتخب 24 لاعبا وهم:حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو ) ، وفى خط الدفاع أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي ) ،لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز) وفى الهجوم محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش) وقرر كيروش استبعاد عمر جابر وصلاح محسن من قائمة المنتخب الأخيرة التى كانت متواجدة مع حسام البدري المدير الفنى السابق.

وكان كيروش قد أعلن قائمة المحترفين المنضمين لقائمة المنتخب لمواجهتى ليبيا وضمن القائمة كلا من محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن كوكا ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سام مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي)

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