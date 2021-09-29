بالأبيض.. إطلالة جذابة لـ هنا الزاهد عبر انستجرام

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها صور جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بأطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الابيض، مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت ابرز التعليقات كالاتى :

مشاء الله - ربنا يحفظك -زى القمر

وتبحث هنا الزاهد بطلة مسلسل "أنا وهي" عن سيناريو عمل جديد تقدمه خلال الفترة القادمة مع الشركة المنتجة لمسلسلها الأول "حلوة الدنيا سكر" لتقديمه خلال الموسم الرمضاني القادم أو الموسم الشتوي القادم وفقًا لخطة الشركة التي تجريها حاليًا.

جدير بالذكر أن هنا الزاهد سوف تدخل الشهر المقبل عرضاً مسرحياً كانت قد أرجأته خلال الفترة الماضية، ويصنف كمحتوي كوميدي يعرض في مصر والمملكة العربية السعودية.