عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لـ قتل ربة منزل على يد زوجها في القليوبية.. المتهم دفن الجثة بجوار عشة ثم وضعها فى كيس ونقلها لمقابر الصدقة.. شاهد

مقابر الصدقة ببنها
مقابر الصدقة ببنها

تجرد تاجر من مشاعر الرحمة والانسانية فى القليوبية وقام بالتعدى على زوجته العرفى ولم يتركها الا جثة هامدة بين يديه فى مشاجرة نشبيت بينهما بسبب الخلافات الأسرية ثم قام بدفن الجثة بجوار عشته على الرياح التوفيقى.

أقرأ أيضا:
ضبط مستريح بنها ونجله بعد جمعهما 12 مليون جنيه
وفور علم المتهم ان جريمته سوف تنكسف قام بالاتصال بشقيقه واحد اصدقاءه ووضعوا الجثة داخل كيس بلاستيك ونقلوها بتروسيكل خاص بالأخير وألقوا بها داخل مقابر الصدقة بمنطقة الشموت حتى تم اكتشاف الجريمة وضبط المتهمين.
وكشفت تحقيقات البحث الجنائى فى القليوبية  أن المتهم " ر. س. ب" 25 سنة، وشهرته توحة تاجر خضراوات مقيم بعزبة السوق دائرة قسم أول شرطة بنها سبق اتهامه في 9 قضايا سرقة بالإكراه، ومشاجرة، وتبديد، وهروب من المراقبة.
كما تبين أن المتهم دائم تعدى بالضرب على زوجته"  م. ف. ا" 22 سنة ربة منزل بعد نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة اعتدى الزوج على إثرها بضرب زوجته على رأسها مستخدما عصا خشبية ما نتج عنه وفاتها نتيجة الإصابة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد أن أيقن المتهم بوفاتها استعان بكل من " م. س. ب" شقيقه عامل بورشة كاوتش، وصديقه " ح. إ. ح " 30 سنة تاجر فاكهة ومقيمين ذات العنوان ووضعوا الجثة داخل كيس بلاستيك ونقلوها بتروسيكل خاص بالأخير وألقوا بها داخل مقابر الصدقة بمنطقة الشموت.
كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ باختفاء" م.ف.ا" 25 عام ربة منزل وتورط زوجها في قتلها من خلال الضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس.
وتشكل فريق بحثى لفحص الواقعة وتبين قيام زوجها "ر.س" تاجر فاكهة بضرب زوجته بخشبة على رأسها فلقيت مصرعها فقام على إثر ذلك بالاستعانة بشقيقه، وصديق له ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت ودفنها.
وتبين من التحقيقات أن الزوج والزوجة تزوجا عرفيا ودائم التعدي عليها بالضرب وأنها ماتت خلال تعديه عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس قام على أثر ذلك الزوج بالاستعانة بشقيقه وصديق له ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت وجرى ضبط المتهمين الـ 3 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم.

243223599_390043332739942_4583025895562909608_n
243223599_390043332739942_4583025895562909608_n
243237812_253557983216587_4846876954914065150_n
243237812_253557983216587_4846876954914065150_n
243266509_4509981199040267_1184660920125633451_n
243266509_4509981199040267_1184660920125633451_n
القليوبية بنها مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة اخبار المحافظات اخبار القليوبية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يكرم المتميزين رياضيا والفائزين بمسابقة الكشافة والحلم المصري

كريم يخطف قلب بسنت في حفل زفاف سعيد

81 طالبًا وطالبة.. محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات والإعدادية

النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوى الفنى في القليوبية

محافظ القليوبية يشهد إزالة 24 حالة تعدٍ على المصارف والترع بالقناطر الخيرية|صور

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة

حبس صاحب شركة وهمية يصدر تقارير طبية مزورة في القليوبية

أهالي قليوب يشيعون جثمان عروس عزبة العالية بالقليوبية

ترشيحاتنا

موعد مباراة مصر وليبيريا الودية والقنوات الناقلة لها

الصحة: توريد 2510 سيارات إسعاف من ألمانيا وعيادات متنقلة لدعم مبادرة "حياة كريمة"

الظهور الأول لكيروش .. منتخب مصر يواجه ليبريا وديا استعدادا لموقعة ليبيا

هنية: إسرائيل لن ترى أسراها دون تنفيذ شروط المقاومة الفلسطينية

الجمعة.. أول أيام تسجيل قراءة عداد غاز المنزل لشهر أكتوبر.. تفاصيل

ذكرى مولد النبي.. أمور داوم على فعلها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

بعد التراجع 4 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 30-9-2021

شوبير يكشف عن منافس الخطيب في انتخابات الأهلي وكواليس القائمة

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

إيهاب جلال: سعداء بفوز الوكرة القطرى الأول وهدفنا حصد لقب البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ