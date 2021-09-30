القصة الكاملة لـ قتل ربة منزل على يد زوجها في القليوبية.. المتهم دفن الجثة بجوار عشة ثم وضعها فى كيس ونقلها لمقابر الصدقة.. شاهد

تجرد تاجر من مشاعر الرحمة والانسانية فى القليوبية وقام بالتعدى على زوجته العرفى ولم يتركها الا جثة هامدة بين يديه فى مشاجرة نشبيت بينهما بسبب الخلافات الأسرية ثم قام بدفن الجثة بجوار عشته على الرياح التوفيقى.

أقرأ أيضا:

ضبط مستريح بنها ونجله بعد جمعهما 12 مليون جنيه

وفور علم المتهم ان جريمته سوف تنكسف قام بالاتصال بشقيقه واحد اصدقاءه ووضعوا الجثة داخل كيس بلاستيك ونقلوها بتروسيكل خاص بالأخير وألقوا بها داخل مقابر الصدقة بمنطقة الشموت حتى تم اكتشاف الجريمة وضبط المتهمين.

وكشفت تحقيقات البحث الجنائى فى القليوبية أن المتهم " ر. س. ب" 25 سنة، وشهرته توحة تاجر خضراوات مقيم بعزبة السوق دائرة قسم أول شرطة بنها سبق اتهامه في 9 قضايا سرقة بالإكراه، ومشاجرة، وتبديد، وهروب من المراقبة.

كما تبين أن المتهم دائم تعدى بالضرب على زوجته" م. ف. ا" 22 سنة ربة منزل بعد نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة اعتدى الزوج على إثرها بضرب زوجته على رأسها مستخدما عصا خشبية ما نتج عنه وفاتها نتيجة الإصابة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد أن أيقن المتهم بوفاتها استعان بكل من " م. س. ب" شقيقه عامل بورشة كاوتش، وصديقه " ح. إ. ح " 30 سنة تاجر فاكهة ومقيمين ذات العنوان ووضعوا الجثة داخل كيس بلاستيك ونقلوها بتروسيكل خاص بالأخير وألقوا بها داخل مقابر الصدقة بمنطقة الشموت.

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ باختفاء" م.ف.ا" 25 عام ربة منزل وتورط زوجها في قتلها من خلال الضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس.

وتشكل فريق بحثى لفحص الواقعة وتبين قيام زوجها "ر.س" تاجر فاكهة بضرب زوجته بخشبة على رأسها فلقيت مصرعها فقام على إثر ذلك بالاستعانة بشقيقه، وصديق له ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت ودفنها.

وتبين من التحقيقات أن الزوج والزوجة تزوجا عرفيا ودائم التعدي عليها بالضرب وأنها ماتت خلال تعديه عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس قام على أثر ذلك الزوج بالاستعانة بشقيقه وصديق له ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت وجرى ضبط المتهمين الـ 3 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم.

243223599_390043332739942_4583025895562909608_n

243237812_253557983216587_4846876954914065150_n