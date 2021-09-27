عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مستريح بنها ونجله بعد جمعهما 12 مليون جنيه

متهم أرشيفية
متهم أرشيفية

ألقت مباحث القليوبية، القبض صاحب محل مجمدات بمنطقة الشموت في بنها ونجله لاتهامهما بالنصب على عدد من المواطنين وجمع مبالغ مالية منهم تخطت الـ 12 مليون جنيه لاستثمارها في تجارة الأراضي واللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية بنسب متفاوتة إلا أنهما توقفا عن سداد قيمة النسبة المتفق عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

اقرأ أيضا:
حبس ربة منزل وعشيقها 45 يوما بعد ضبطهما بوضع مخل في القليوبية
 

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها، بتحرير عدد من المواطنين محاضر اتهموا خلالها صاحب محل مجمدات ونجله بالنصب عليهم وجمع مبالغ مالية نظير استثمارها مقابل أرباح شهرية.


وجرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بالواقعة، بأنهما قاما بالنصب علي المواطنين والتحصيل منهم على مبالغ مالية تخطت الـ 12 مليون جنيها نظير استثمارها في تجارة الأراضي واللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية بنسب متفاوتة لعدة أشهر، وتوقفا عن سدادها بدءا من العام الحالي معللين ذلك لتعثر تجارتهما وتعرضهما لخسائر مالية.

 


من ناحية اخري كشفت تحقيقات البحث الجنائى فى القليوبية  في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها تاجر الخضراوات بمنطقة عزبة السوق دائرة قسم أول بنها أن المتهم سبق اتهامه في 9 قضايا سرقة بالإكراه، ومشاجرة، وتبديد، وهروب من المراقبة.

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد إجراءات الكشف الطبي وتطعيم الطلاب بلقاح كورونا

محافظ القليوبية يقدم التهنئة لرئيس جامعة بنها الجديد


وأكدت التحقيقات أن المتهم " ر. س. ب" 25 سنة، وشهرته توحة تاجر خضراوات مقيم بعزبة السوق دائرة قسم أول شرطة بنها تعدى بالضرب على زوجته"  م. ف. ا" 22 سنة ربة منزل بعد نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة اعتدى الزوج على إثرها بضرب زوجته على رأسها مستخدما عصا خشبية ما نتج عنه وفاتها نتيجة الإصابة.


وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد أن أيقن المتهم بوفاتها استعان بكل من " م. س. ب" شقيقه عامل بورشة كاوتش، وصديقه " ح. إ. ح " 30 سنة تاجر فاكهة ومقيمين ذات العنوان ووضعوا الجثة داخل كيس بلاستيك ونقلوها بتروسيكل خاص بالأخير وألقوا بها داخل مقابر الصدقة بمنطقة الشموت.
كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ باختفاء" م.ف.ا" 25 عام ربة منزل وتورط زوجها في قتلها من خلال الضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس.


وتشكل فريق بحثى لفحص الواقعة وتبين قيام زوجها "ر.س" تاجر فاكهة بضرب زوجته بخشبة على رأسها فلقيت مصرعها فقام على إثر ذلك بالاستعانة بشقيقه، وصديق له ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت ودفنها.


وتبين من التحقيقات أن الزوج والزوجة تزوجا عرفيا ودائم التعدي عليها بالضرب وأنها ماتت خلال تعديه عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس قام على أثر ذلك الزوج بالاستعانة بشقيقه وصديق له ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت وجرى ضبط المتهمين الـ 3 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم.


من جانبها قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني ومحمود خليل وأمانة سر أشرف حسن استمرار حبس ربة منزل وعشيقها خمسة وأربعون يوما على ذمة التحقيق بعد أن تم ضبطهما بمسكن الزوجية فى وضع مخل.


تعود الواقعة إلي نشوء علاقة بين زوجة وعشيقها عن طريق وسائل التواصل الأجتماعي وتطورت تلك العلاقة إلى علاقة غير شرعية بينهما  داخل مسكن الزوجية في غياب الزوج وفي وجود طفلتي المتهمة.


وفي إحدى اللقاءات بينهما افتضح أمرهما عندما تسرب الغاز من سخان المياه أثناء استحمام المتهمين فأغشي عليهما وتسرب الغاز للطفلتين ما أدى إلى اختناقهما ووفاتهما، وتم اكتشاف الواقعة بعد انتشار رائحة الغاز إلى خارج الشقة مما أدى لبلاغ الاهالي والجيران للشرطة والتي حضرت وقامت بالدخول إلى الشقة لتكتشف جثتي الصغيرتين وضبط الزوجة وعشيقها في حالة إعياء من جراء إستنشاق الغاز.

القليوبية بنها مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة

موضوعات متعلقة

ضبط 100 صنف دواء محظور في حملة على صيدليات القليوبية

حبس ربة منزل وعشيقها 45 يوما بعد ضبطهما بوضع مخل في القليوبية

السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع للورق فى القليوبية

إحالة 3 محامين وتاجر زوروا مستندات لابتزاز رجل أعمال فى القليوبية للجنايات

ترشيحاتنا

بُصلي كده يا عم عبده.. قصة سيارة فورد ظهرت بفيلم "نوع من النساء"

سوق المستعمل .. سعر فيات PUNTO موديل 2015

بعد تصدرها تريند.. أجمل اطلالات تكشف عن أنوثة ياسمين صبرى

يقتل كورونا .. فايزر تخطط لإطلاق عقار جديد مضاد للفيروسات الخطرة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وتعادل ريال مدريد

نفاد البنزين في بريطانيا.. تفاصيل أزمة الوقود بـ المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

تنسيق الجامعات 2021.. التعليم العالي تعلن عن قرار بشأن المرحلة الثالثة

شاهد.. السيسي يطالب مدبولي والمسئولين بخلع الكمامة لالتقاط صورة تذكارية والجميع يبتسم

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة هولندية من متحف الحضارة: موكب المومياوات الملكية "مهيب" وحقق صدى واسعًا

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

فيديو

"فيديوجراف" مبعرفش أطنش.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

مطبخي ولع.. تعليق منة فضالي بعد نجاتها من الموت وإصابة والدتها| فيديو

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ