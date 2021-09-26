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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قاتل زوجته بالقليوبية: وضع الجثة فى كيس ونقلها إلى مقابر الصدقة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

كشفت تحقيقات البحث الجنائى فى القليوبية  في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها تاجر الخضراوات بمنطقة عزبة السوق دائرة قسم أول بنها أن المتهم سبق اتهامه في 9 قضايا سرقة بالإكراه، ومشاجرة، وتبديد، وهروب من المراقبة.

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وأكدت التحقيقات أن المتهم " ر. س. ب" 25 سنة، وشهرته توحة تاجر خضراوات مقيم بعزبة السوق دائرة قسم أول شرطة بنها تعدى بالضرب على زوجته"  م. ف. ا" 22 سنة ربة منزل بعد نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة اعتدى الزوج على إثرها بضرب زوجته على رأسها مستخدما عصا خشبية ما نتج عنه وفاتها نتيجة الإصابة.


وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد أن أيقن المتهم بوفاتها استعان بكل من " م. س. ب" شقيقه عامل بورشة كاوتش، وصديقه " ح. إ. ح " 30 سنة تاجر فاكهة ومقيمين ذات العنوان ووضعوا الجثة داخل كيس بلاستيك ونقلوها بتروسيكل خاص بالأخير وألقوا بها داخل مقابر الصدقة بمنطقة الشموت.


كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ باختفاء" م.ف.ا" 25 عام ربة منزل وتورط زوجها في قتلها من خلال الضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس.
وتشكل فريق بحثى لفحص الواقعة وتبين قيام زوجها "ر.س" تاجر فاكهة بضرب زوجته بخشبة على رأسها فلقيت مصرعها فقام على إثر ذلك بالاستعانة بشقيقه، وصديق له ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت ودفنها.


وتبين من التحقيقات أن الزوج والزوجة تزوجا عرفيا ودائم التعدي عليها بالضرب وأنها ماتت خلال تعديه عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس قام على أثر ذلك الزوج بالاستعانة بشقيقه وصديق له ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت وجرى ضبط المتهمين الـ 3 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم.

 

من ناحية اخري قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني ومحمود خليل وأمانة سر أشرف حسن استمرار حبس ربة منزل وعشيقها خمسة وأربعون يوما على ذمة التحقيق بعد أن تم ضبطهما بمسكن الزوجية فى وضع مخل.


تعود الواقعة إلي نشوء علاقة بين زوجة وعشيقها عن طريق وسائل التواصل الأجتماعي وتطورت تلك العلاقة إلى علاقة غير شرعية بينهما  داخل مسكن الزوجية في غياب الزوج وفي وجود طفلتي المتهمة.


وفي إحدى اللقاءات بينهما افتضح أمرهما عندما تسرب الغاز من سخان المياه أثناء استحمام المتهمين فأغشي عليهما وتسرب الغاز للطفلتين ما أدى إلى اختناقهما ووفاتهما، وتم اكتشاف الواقعة بعد انتشار رائحة الغاز إلى خارج الشقة مما أدى لبلاغ الاهالي والجيران للشرطة والتي حضرت وقامت بالدخول إلى الشقة لتكتشف جثتي الصغيرتين وضبط الزوجة وعشيقها في حالة إعياء من جراء إستنشاق الغاز.

القليوبية بنها مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة

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