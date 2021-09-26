المتهم وضعها بمقابر الصدقة.. النيابة تأمر بدفن جثة قتيلة زوجها بمقابر أسرتها |صور

أمرت نيابة قسم أول بنها فى القليوبية بدفن جثة "م.ف.ا" 25 عاما التي قتلها زوجها ودفنها ليلا بملابسها داخل إحدى مقابر الصدقة ببنها بعد انتهاء الصفة التشريحية لها حيث تسلمت أسرتها الجثة من مشرحة مستشفى بنها العام ليتم دفنها بمقابرهم.



وكلفت النيابة المباحث بغلق جميع عيون مقابر الصدقة الخاصة بالأهالي والتي كانت متروكة دون أقفال وتسليم مفاتيحها لحارس المقابر المعين من مديرية الصحة حتى لا تتكرر الواقعة.



كانت أجهزة البحث الجنائي فى القليوبية، تمكنت من كشف غموض واقعة وفاة ربة منزل في ظروف غامضة ودفنها في مقابر الصدقة بمقابر الشموت ببنها، حيث تبين أن زوجها العرفي وراء الواقعة وكان دائم التعدي عليها وضربها بعصا خشبية فلقيت مصرعها ودفنها بمعاونة آخرين في مقابر الصدقة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وألقي القبض على المتهم وشريكيه وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية من الطب الشرعي والاستعلام عن أهل المتوفاة لعدم الاستدلال عليهم.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، باختفاء " م ف ا"، 25 عاما، ربة منزل، وتورط زوجها في قتلها من خلال الضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس.



تشكل فريق بحث جنائي لفحص الواقعة وتبين أن زوجها "ر س"، بائع متجول، ضربها بخشبة على رأسها فلقيت مصرعها، واستعان المتهم على إثر ذلك بشقيقه وصديق له، ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت ودفنوها.



وتبين من التحقيقات أن الزوج والزوجة يسكنان بمنشية النور في بنها، وأنهما متزوجان عرفيا، وهي هاربة من أهلها وهو سيئ السمعة ودائم التعدي عليها بالضرب وأنها ماتت خلال اعتدائه عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية.



تم ضبط المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأكد الزوج أنه لم يقصد التعدي عليها بعنف وأنها كانت دائمة الشجار معه وأمرت النيابة بحبس المتهمين وتولت التحقيق.



من جانبه قال يحي زكريا مسئول مقابر بنها بمنطقة الشموت إنه تم غلق كل عيون مقابر الصدقة الخاصة بالأهالي والتي كانت متروكة بدون أقفال أو تأمين بعد اكتشاف واقعة قتل زوج لزوجته وودفنها داخل أحد هذه العيون بالشارع الرئيسي للمقابر.



وأضاف أنه تم التنبيه على المواطنين الذين تبرعوا بعيون ومقابر للصدقة بجوار مقابرهم بتأمينها وإغلاقها بإحكام وتسليم نسخة من المفاتيح لخفير المنطقة حتى لاتتكرر الواقعة.

وأكد أن مقابر الصدقة التابعة للمحليات ومجلس المدينة وبعض الجهات الرسمية مغلقة ومؤمنة، وأن حادث دفن جثة زوجة بنها القتيلة يحدث لأول مرة في مقابر بنها.

مقابر الصدقة ببنها

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