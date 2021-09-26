عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

القصة الكاملة لـ جثة شاب متحللة داخل شقته بكفر الشيخ.. كيف توفي؟

جثة
جثة

لم يكن الجيران بإحدى العمارات السكنية بمنطقة القنطرة التابعة لمحافظة كفر الشيخ، يتصورون أن جارهم الشاب الذي اختفى منذ أيام، موجوداً في شقته لكن جثة متحللة، إلا بعد أن ظهرت رائحة الجثة كشكل طبيعي بعد الوفاة، حيث بدأت في التحلل لتخرج الرائحة من الشقة والعمارة، مع اختفاء الشاب ، حيث تم العثور على جثته متوفياً داخل شقته . 

أهالي منطقة القنطرة البيضاء وجيران الشاب المتوفي ربطوا بين اختفاء جارهم والرائحة الكريهة الصادرة من شقته، فتقدموا ببلاغ لمأمور قسم كفر الشيخ، يفيد باختفاء الشاب والرائحة الكريهة الصادرة من شقته و عثورهم على جثة الشاب وهي في تحلل جزئي داخل الشقة وحيداً ولم يعلم أحد بوفاته تماما، ولا يعرف أحد كيف توفي الشاب الثلاثيني . 

txt

العثور على جثة شاب داخل مسكنه بكفر الشيخ

txt

التصريح بدفن جثة شاب سقط من قطار شبين القناطر في القليوبية

تفاصيل العثور على جثة شاب في شقته

بمجرد وصول البلاغ من الأهالي، انتقلت القيادات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين انبعاث روائح كريهة من داخل شقة سكنية يقيم فيها شاب في نهاية العقد الثالث، وتبين تغيبه منذ فترة.

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري على  جثة الشاب من قبل مفتش الصحة تبين أن الوفاة طبيعية، نتيجة تعرض الشاب لأزمة قلبية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتسليم الجثة لذويها والتصريح بالدفن.

الشاب الثلاثيني صاحب الشقة اختفى في ظروف غامضة ، حيث اعتقد الجيران وأصدقائه أنه سافر في عطلة مصيف أو منهمكاً في عمل هام لمدة أيام، حتى فوجئوا بالروائح الكريهة نتيجة تحلل الجثة تصدر من الشقة واكتشفوا وجود جثة الشاب ملقاة على أرضية غرفة المعيشة . 

الكشف الطبي الذي تم على جثة الشاب، أكد أنه أصيب بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته فسقط مغشياً عليه على الأرض في غرفة المعيشة وتوفي مكانه وظلت الجثة حتى تحللت بشكل جزئي لمدة أيام حتى تم اكتشاف وفاة الشاب بالصدفة بسبب انبعاث الروائح الكريهة . 

جثة شاب جثة شاب بكفر الشيخ تفاصيل العثور على جثة شاب في شقته تشريح جثة جثة متحللة

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثة شاب سقط من قطار شبين القناطر في القليوبية

ترشيحاتنا

هتعرفوا منين الطلاب وهما داخلين الجامعة مين متطعم ومين لأ! .. التعليم العالي يُجيب

أمريكا تعتقل 14 جندياً مكسيكياً على الحدود.. تفاصيل

برنامج الزمالك في معسكر برج العرب غدًا الأحد

قائد الجناح العسكري لداعش.. الفنان دياب يكشف تفاصيل دوره في فيلم السرب.. فيديو

الداخلية تكشف ملابسات دهس سيارة مسرعة شابا وفتاة فى حفل زفاف بالشرقية

الجارحي : تتويج الأهلي بلقب منطقة القاهرة استعداد جيد للبطولة العربية للسلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل

هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد

الإحالة للتحقيق.. تحذير من إعطاء الحقن بـ الصيدليات بعد وفاة طفلة الغربية

شهادات بـ1000 جنيه بدخل شهري 11% من البنوك المصرية "تفاصيل"

بعد هزيمة الأهلي لـ إنبي | موسيماني يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة

إنبي : تراجعنا عن الانسحاب أمام الأهلي في اللحظات الأخيرة بقرار من حلمي طولان

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

مفاجآه .. حسين لبيب يفسد هروب كارتيرون للإمارات بالتجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لـ جثة شاب متحللة داخل شقته بكفر الشيخ.. كيف توفي؟

في انتظار العروس.. شاهد لحظة دهس فتاة وشقيقها بطريقة مروعة في الشرقية|فيديو

حضور خاطف لـ عمر عبد العزيز وظهور زوجة علي بدرخان.. 6 لقطات بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

فيديو

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

تحدى الإعاقة.. شاب بذراع واحد ينافس الأصحاء في السباحة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ