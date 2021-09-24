العثور على جثة شاب داخل مسكنه بكفر الشيخ

عثر أهالي القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، على جثة لشاب في حالة تحلل جزئي، داخل شقته السكنية.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من العميد عماد جلال، مأمور قسم أول كفر الشيخ، بورود بلاغ من أهالي القنطرة البيضاء، دائرة القسم، بالعثور علي جثة شاب في حالة تحلل جزئي.

انتقلت القيادات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين انبعاث روائح كريهة من داخل شقة سكنية يقيم فيها شاب في نهاية العقد الثالث، وتبين تغيبه منذ فترة.



وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الشاب من قبل مفتش الصحة تبين أن الوفاة طبيعية، نتيجة تعرض الشاب لأزمة قلبية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.