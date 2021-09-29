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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في أول ظهور لها..زوجة أحمد سعد ترد على انتقادات فشل علاقاته العاطفية|شاهد

المطرب أحمد سعد وزوجته
المطرب أحمد سعد وزوجته الجديدة مع بسمة وهبة

علقت علياء بسيوني زوجة أحمد سعد الجديدة، على الانتقادات التي يتعرض لها زوجها نحو فشل علاقاته العاطفية خلال السنوات الماضية وما صاحبها من أزمات، قائلة: "أحمد لو كان وحش، كان هيبقى له رد فعل في أي حاجة من المشاكل اللي حصلت، مش معقولة دايما القصة تبقى من طرف واحد، مش معقولة المشاكل كلها تيجي من طرف واحد، في جانب مفقود من القصة، ولو كان وحش كان رد ودافع عن نفسه".

جاء ذلك خلال استضافتها و أحمد سعد،  مع الإعلامية بسمة وهبة على برنامجها "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، وقال سعد: "عشان أقدر أتقدم في حياتي مبقتش أشوف مشاكل في حد تاني، بقيت أشوف عيوبي أنا بس، عيوب الآخرين بتاعتهم، عشان أقدر أرتقي بنفسي، لكن مينفعش أبقى عايش في مظلومية وشماعة".

ونوهت زوجة أحمد سعد، أنها أرادت جس نبض والدتها للتعرف على رأيها في ارتباطهما: "مخدتش بالها .. وقالت لي إن في حد جايب لي عريس، لكن أنا قلت لها الكلام ده مش شخصيتي خالص، وكلمت أخويا وقولتله علي اللى حصل، وطلبت منه يقابله، واتفقنا على معاد".

وتابعت علياء بسيوني قائلة: "قبل المعاد أخويا قالي مش هينفع عشان أنا كتبت اسمه على جوجل لقيت كوارث، فقلت له إحنا اتفقنا على معاد، ولو انت قلت لأ، أوعدك إن الموضوع خلص أنا مبرجعش في كلامي، ولما نزلنا نتقابل، نسيتهم لأنهم قعدوا يتكلموا مع بعض واتقابلوا تاني يوم، ولما اتجوزنا وبقينا نتخانق كل يوم خميس وأقول لماما وأقولها مش عاوزة أشوف وشه تاني كانت تطلب مني أرجع له، ودلوقتي مبقيناش نتخانق خالص".

ونوه المطرب أنه يحرص على مصالحة زوجته بعد كل مشكلة تنشب بينهما، لترد عليه بسمة وهبة قائلة: "الراجل المفروض يبقى الصدر الحنين فعلاً".

زوجة احمد سعد أحمد سعد الاعلاميه بسمة وهبة 90 دقيقة عقد القران

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