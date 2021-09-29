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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون لاستكمال الأعمال الاعتيادية بوحدة مرور القضابي في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وقع الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف برتوكول تعاون مشترك مع جمعية طريق الخير للتنمية بالفشن، لاستكمال الأعمال الاعتيادية بوحدة مرور القضابي المقامة على مساحة 500 متر مبنى إداري من إجمالي مساحة تصل إلى 2 فدان.

 

حيث وقع على البروتوكول مع المحافظ، المهندس محمد على عبد الفضيل  رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضو مجلس الشيوخ ،وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ.


وأشارمحافظ بني سويف إلى أبزر نقاط التعاون التي تضمنه البروتوكول، وبمقتضاه تقوم المحافظة بالتعاون مع الجمعية لتنفيذ الأعمال الاعتيادية وأعمال الكهرباء داخل وخارج مبنى وحدة المرور التي تخدم أهالي مركز ومدينة الفشن، طبقاً للمقايسة التقديرية المعدة بناء على  التنسيق بين الوحدة المحلية والمرور، حيث تقوم الجمعية بتوفير التمويل المالي اللازم لتنفيذ تلك الأعمال والتي تتضمن أعمال دهانات خارجية وداخلية وتندات حديدية للسيارات واستقبال المواطنين ولوحة مفاتيح الكهرباء وبوابات كليدنج  خارجية وداخلية .

 

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كما نص البروتوكول على التزام المحافظة بمتابعة سير العمل في المشروع وتذليل العقبات التي قد تواجه أعمال التنفيذ، وتقديم التصاريح والموافقات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال، على أن يتم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية والجمعية وإدارة المرور للقيام بعملية الإشراف ومتابعة تنفيذ الأعمال المنصوصة  عليها في البروتوكول.

 

حيث أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أن المحافظة تضع المشاركة المجتمعية وتفعيل دورها في التنمية من أهم الركائز في خطة عملها ومنظومة العمل التنفيذي، مشددًا على أن المجتمع شريك أساسي في الدفع بجهود الدولة التنموية تأكيداً وتعظيما لدور المشاركة الشعبية في تخفيف العبء عن كاهل الدولة ، خاصة مع حجم الجهود المبذولة في كافة القطاعات والمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة.

 

من جانبه أوضح المهندس محمد على عبد الفضيل"عن تقديره للمحافظ وتوجيهاته المستمرة بتعزيز التعاون مع المجتمع المدني للإسهام في تنفيذ المشروعات الخدمية، مشيراً إلى تميز بني سويف في مجال المساهمة المجتمعية والذي أثمر عن تسريع وتيرة العمل في المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض بني سويف، خاصة في الخدمات الجماهيرية من خلال المشاركة المجتمعية بتضافر كافة الجهود وحشد الإمكانيات المتاحة لتقديم الدعم والمساندة لتلك المشروعات التي تعود بالنفع العام على المواطنين.

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