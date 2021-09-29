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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محافظ بني سويف يناقش مع وكيل التعليم نتائج المتابعة الميدانية لاستعدادات العام الدراسي الجديد 2021/2022

محافظ بني سويف يناقش مع وكيل التعليم نتائج المتابعة الميدانية لاستعدادات العام الدراسي الجديد

صدى البلد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم  د.عمرو شحاتة، نتائج المتابعات الميدانية لاستعداد المدارس للعملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2021/2022 ، والاطمئنان على توفير كافة التجهيزات اللازمة والانتهاء من أية أعمال صيانة قبل بدء أعمال العام الدراسي .

 

وشدد المحافظ على الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا ، ومناقشة الموقف الحالي لحصول الأطقم التعليمية على اللقاحات ، مناقشا موقف توريد الكتب للمخازن وغيرها من التفاصيل الخاصة بمكونات المنظومة التعليمي. 

 

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم الى أنه يجري تنفيذ جدول ميداني لزيارة المدارس بكافة الإدارات التعليمية ، والتي  يشرف ميدانيا على بعضها والباقي تقوم به لجان ميدانية ،وتقوم بإرسال تقارير يومية عن أية نواقص أو معوقات قد تواجه تنفيذ خطة الاستعدادات ، مؤكدا أنه يتم إرسال تقارير بذلك للإدارات المختصة بديوان عام المحافظة للتوجيه بما يلزم في بعض المواقف.

رئيس جامعة بنى سويف يوجه بسرعة الانتهاء من الجداول الدراسية وأعمال الصيانة

 

كما نوه وكيل الوزارة عن جولته التفقدية صباح اليوم لعدد من مدارس إدارة ناصر التعليمية حيث بدأت الجولة بزيارة ديوان الإدارة التعليمية، وأنه التقى بالعاملين بالإدارة واطمأن على انتظام سير العمل ومعرفة متطلباتهم كما التقى ببعض المواطنين المترددين على الإدارة وأجرى معهم حوارا حول الخدمات المقدمة لهم. 

 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن  مدارس  إدارة ناصر التعليمية  سوف تستقبل أكثر من 92 ألف طالب وطالبة  بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى الإعدادية وصولا للثانوي العام ومدارس التعليم الفني، مشيرا إلى يجري متابعة جاهزية أكثر  1700 فصل دراسي، مع تطبيق كافة الضوابط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم ، وأن ذلك يتم بالتوازي مع في الإدارات التعليمات الباقية وسيتم متابعة ذلك.

 

و خلال الزيارة لاحظ وكيل الوزارة وجود حجرات بمدخل الإدارة غير مجهزة بشكل جيد و قام علي الفور بتوجيه مدير الإدارة بسرعة الانتهاء من إعداد دراسة لإعادة تأهيل و تجهيز الحجرات بما يليق بالعاملين بالإدارة  ، موجها المعلمين بضرورة ارتداء الكمامات  الطبية حفاظا علي صحتهم كما وجه مدير الإدارة التعليمية بسرعة التصرف في الأثاث المدرسي الزائد عن الحاجة و الخاص بمرحلة رياض الأطفال في إحدى المدارس.

 

وأكد " شحاتة " أنه تابع موقف الصيانة البسيطة والكتب الدراسية والنظافة وانضباط المعلمين والعجز والزيادة ، وشدد  على ضرورة الانتهاء من استلام الكتب الدراسية لتوزيعها على الطلاب بكافة المراحل التعليمية.

 

وناقش المحافظ مع وكيل الوزارة خطة توزيع المعلمين المتقدمين للعمل بنظام الحصة ، حيث أكد وكيل الوزارة على توزيع جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالحصة بشكل عادل على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد.

 

كما التقي بعدد من المعلمين خلال تلقي تدريب تنشيطي لمعلمي الصف الرابع الابتدائي حيث أجرى معهم حوارا للتعرف علي احتياجاتهم التدريبية للعمل علي إدراجها في الخطة التدريبية المستقبلية من خلال التواصل مع الوزارة.

بني سويف وزارة التربية والتعليم جامعه التربية والتعليم فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

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