عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار "المرأة صانعة السلام" ببني سويف

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على الدور الحيوى والهام الذي يقوم به فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، من خلال المجهودات المتعددة فى مجال خدمة قضايا المرأة، والتى تنوعت فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية. 

 

وأشار "غنيم"، إلى التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعى لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة فى مختلف المناحى وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا،

 

ونوه محافظ بنى سويف بأن الدولة نفذت خطوات هامة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوء المرأة مكانتها المستحقة فى مختلف المجالات.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف وتضمن استعراض نتائج ختام فعاليات حملة طرق الأبواب التي نفذها الفرع تحت رعاية المحافظ د. محمد هاني غنيم، على مدار 3 أيام  تحت عنوان “المرأة صانعة السلام”. 

 

واستهدفت تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام و الأمن و ازدهار و تنمية مجتمعاتها المحلية،عبر التواصل المباشر مع المرأة و الأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب ونشر رسائل الحملة الإيجابية.

محافظ بني سويف يناقش مع وكيل التعليم نتائج المتابعة الميدانية لاستعدادات العام الدراسي الجديد

وأوضحت "نرمين محمود "مقررة الفرع ،أن الحملة قد استهدفت أكثر 56 ألفا و400 مابين سيدات ورجال وأطفال، حيث تم  عمل 50 زيارة يومية قامت بها 50 متطوعة بمعدل 2500 في اليوم الواحد،في القرى المستهدفة وعددها  14 قرية ،معظمها قرى مبادرة حياة كريمة بناصر وببا(سدس،صفط راشين ،زاوية الناوية،جزيرة أبو صالح،علي حمودة،البرج ،الشناوية ،اشمنت ،كفر الجزيرة ،طنسا الملق،ودلاص ،طحا بوش)، بجانب الجكامنة وبني هارون بمركز بني سويف ،حيث تضمنت الحملة بجانب توصيل الرسائل الإيجابية ،تنظيم  فعاليات فنية وحرفية  للمواطنين بالقرى المختارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة  باسم " مصر أرض الأمن والسلام".

 

كما أعربت  مقررة فرع المجلس ببني سويف عن تقديرها وشكرها للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لدعمه فعاليات الحملة وتوجيهاته للجهات الشريكة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنجاحها وتحقيق المستهدف منها ، موجهة الشكر لمسؤولى الجهات التنفيذية المعنيين من الوحدات المحلية ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة والثقافة ، لتعاونهم الإيجابي أثناء تنظيم الحملة  مما أسهم بشكل فعال في تحقيق أهدافها.

قصور الثقافة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة المجلس القومى للمرأة محافظ بني سويف اخبار بني سويف اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون لاستكمال الأعمال الاعتيادية بوحدة مرور القضابي في بني سويف

محافظ بني سويف يناقش مع وكيل التعليم نتائج المتابعة الميدانية لاستعدادات العام الدراسي الجديد

محافظ بني سويف يشارك في تسليم الزي المدرسي لأبناء الأسر الأولي بالرعاية

مجلس جامعة بنى سويف يكرم المتميزين من الأمن الإداري

الكشف وتوفير العلاج لعدد 270 مواطناً ضمن حياة كريمة ببني سويف

مجلس جامعة بنى سويف يكرم أسرة الراحل النقيب سعد تادرس ويوفر فرصة عمل لزوجته

لدورهم في تنظيم التطعيم.. جامعة بنى سويف تكرم "طلاب من أجل مصر"

محافظ بني سويف: إزالة 563 حالة تعد على أملاك دولة وأراض زراعية

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان| بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. ومعاش شهرى لهؤلاء الاطفال

كومان: لن نفوز بدوري الأبطال.. وهذا وضع برشلونة

النيابة الإدارية تكشف تفاصيل قرار إنجاز التحقيقات في قضايا التعدي على أراضي الدولة

موجز السوشيال ميديا .. وفاء عامر بـ فستان الفرح .. هيفاء وهبي بـ جرأة لافتة .. مي كساب تحتفل بـ مسلسل زي القمر مع زوجها

شاهد لحظة خطف عامل محطة وقود من داخل البنزينة بـ السعودية

عاكف المغربي يكشف أهمية أمن المعلومات في القطاع المصرفي .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلبوا مليون جنيه..القصة الكاملة لخطف طالب القليوبية وهروبه من الشباك.. شاهد

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

أمطار ورياح وبرودة .. حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

زوجة أحمد سعد تقبل يده على الهواء بعد رسالة خاصة من الفنان|شاهد

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

انخفاض بواقع 4 جنيهات.. أخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر

أخبار الأهلي| جلسة رحيل ناصر ماهر.. قرار عاجل من موسيماني.. أوجستي يحضر مباراة الغرافة القطري والمنامة البحريني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

نجا من موت محقق.. كريم أبو زيد يتعرض لحادث غريب وتهشم سيارته

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ