تركيا تسحب المرتزقة السوريين من ليبيا

كشفت مصادر عسكرية ليبية عن بدء تجميع المقاتلين الأجانب في معسكرات، تمهيداً لنقلهم خارج البلاد قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأفاد مصدر عسكري بارز إلى "الشرق" السعودية بأن البدء الفعلي في عمليات انسحاب المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية قد انطلق، وذلك تنفيذا لمهام لجنة 5+5 بالتنسيق مع الدول الفاعلة في الملف الليبي.

وقالت مصادر في طرابلس، إن تجميع المرتزقة السوريين يجري في "معسكر اليرموك"، الواقع في منطقة الهضبة في العاصمة الليبية، بانتظار التعليمات لنقلهم إلى مطار معيتيقة لإخراجهم من ليبيا، من دون تحديد وجهتهم حتى الآن.

وقال المصدر إن عمليات الخروج "ستكون تدريجية"، تحسباً لأي هجمات قد تستغل الفراغ الذي سيخلفه انسحاب هؤلاء.

وأضافت المصادر أنه يتم نقل عدد من المرتزقة السوريين التابعين لمجموعة "العمشة" إلى "معسكر اليرموك" من "قاعدة الوطية".

فيما أشار مصدر أمني إلى الشرق أنه تم خلال الأسبوع الماضي نقل وإخراج نحو 5 آلاف مقاتل سوري من مجموعات مختلفة، حيث تم نقلهم على دفعات عبر طائرات شحن تركية.