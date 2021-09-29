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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: ليبيا لها أهمية كبيرة لدى مصر

ليبيا
ليبيا

قال الكاتب الصحفى طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ، إن ليبيا لها أهمية كبيرة لدى مصر، لأنها دولة جوار، وأن مصر منذ فترة قالت إنها لا تقبل بتدخل القوات الأجنبية فى ليبيا وتواجد ميليشيات، لآن ذلك يؤثر على الأمن القومي المصري والعربي.


وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل على إعادة ليبيا لما كانت عليه من استقرار، وخروج القوات الأجنبية و الميلشيات وإجراء الانتخابات.


ولفت إلى أن هناك تدخلات أجنبية واضحة فى ليبيا، و لذلك نشاهد ما حدث بها، وأن هناك أطرافا مختلفة تسببت فى مشكلات كثيرة وذلك لـ ارتباطهم بـ مصالح خارجية.


وأشار إلى أن القرار الوحيد فى ليبيا يجب أن يكون للشعب الليبي، وان يكون هناك قرار بإخراج جميع القوات الموجودة فى ليبيا.

 


 

مجلس الشيوخ ليبيا طارق تهامى ميليشيات الأمن القومي

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