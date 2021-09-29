ميرهان حسين لـ"صدى البلد": هذا سبب ابتعادي عن الغناء ..فيديو

كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن سبب ابتعادها عن الغناء خلال استضافتها بندوة في موقع “صدى البلد”.



وقالت ميرهان حسين "التمثيل خدني عن الغناء؛ لأن التمثيل بياخد وقت كبير جدا، ومحتاج مجهود كبير".

وأضافت ميرهان حسين "التمثيل غير الغناء تماما؛ الوقت اللي بتاخده كممثل لتحضيرك للشخصية من أول ما يجيلك الورق أو بيجيلك دور فتبدأ تشتغل عليه وبتحضر للدور وتدخل تصور".

وتابعت ميرهان حسين "التصوير عدد ساعاته طويله جدا، فهو بياخذ من وقت الفنان ومجهوده أكثر من الغناء".

وأكدت ميرهان حسين "أنا من النوع اللي بركز في حاجه واحده معرفش افكر في حاجتين، وأنا قعدت وقت طويل في التمثيل وركزت فيه".

اختتمت ميرهان حسين "بسمع حاجات كتير؛ ولكن التمثيل هو اللي كان معطلني فهرجع تاني للغناء ،و أتمني خوض تجربه عمل مسرحي وبه عناء ، لان ذلك سيجمع بين التمثيل والغناء".



ميرهان حسين في ضيافة "صدى البلد"



حلت ميرهان حسين ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري لتكريمها عن آخر أعمالها مسرحية "شمسية وأربع كراسي" والتي حققت خلالها نجاحا كبيرا.

وتحدثت ميرهان حسين خلال الندوة عن كواليس تجربتها الأولى في المسرح، وعن سبب ابتعادها عن الغناء، وعن أعمالها المقبلة التي تحضر لها.

ميرهان حسين تشكر فريق عمل مسرحيتها"شمسية و اربع كراسي"



ووجهت ميرهان حسين رسالة شكر لفريق عمل مسرحيتها الجديدة "شمسية وأربع كراسي"، التي عرضت مؤخرا في الساحل الشمالي.

وكتبت مريهان عبر حسابها على "إنستجرام": "فخورة جدا ومبسوطة جدًا جدًا إن أول تجربة ليا على خشبة المسرح كانت مع نجم كبير صاحب خبرة عظيمة في المسرح أستاذ أشرف عبد الباقي شكرًا جدًا أنا محظوظة إنك اخترتني اشارك في المسرحية الجميلة.

وتابعت: "شكرًا لكل زمايلي العسل انا اتعلمت منكو و اتبسطت اوي معاكو و شكرًا للجمهور اللي شرفونا بحضورهم مسرحية شمسية وأربع كراسي".