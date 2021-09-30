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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في اليوم العالمي للقلب.. إضاءة قبة جامعة القاهرة باللون الأحمر

صدى البلد

احتفالا باليوم العالمي للقلب الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام، يشارك الناس في جميع أنحاء العالم في أنشطة مختلفة تساعد فى صحة قلبهم وصحة الآخرين وخاصة مرضى القلب والأوعية الدموية خاصة أن الإحصاءات تؤكد ان نصف الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية سببها أمراض القلب والسكتة الدماغية بما يجعلها القاتل الأول في العالم، حيث تودي بحياة 17.9 مليون شخص كل عام ويوم القلب العالمي هو فرصة للأفراد والعائلات والمجتمعات والحكومات للتوحيد واتخاذ الإجراءات لصالح المرضى والتوعية الناس بخطر الإصابة بأمراض القلب .

 

 وتزينت قبة جامعة القاهرة ومستشفي القصر العيني باللون الأحمر وذلك بالتنسيق بين الدكتور  محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ومستشفي "وادي النيل" بقيادة  الأستاذ الدكتور حازم خميس - أستاذ أمراض القلب ومدير المستشفى إحتفالا باليوم العالمي للقلب لعام 2021.

 

من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت - رئيس جامعة القاهرة أن الجامعات لها دور بارز في تقدم البحث العلمي لمساعدة المجتمع خاصة المرضى والذين يحتاجون للخدمات الصحية ولا يغيب عن فكر أحد الدور الهام الذي تلعبه الجامعات في تحريك التنمية وعمل تأثير كبير علي المجتمع من ناحية زيادة الوعي عن طريق تقديم المساعدات اللازم لكل مؤسسات الدولة سواء الطبية أو غير الطبية بما يساهم فى التخفيف عن المرضى ويوعى المجتمع للأمراض بالوقاية خير من العلاج .

 

وأكد الأستاذ الدكتور حازم خميس أن مرض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة، لكنه ليس حتميًّا. في حين لا يمكنك تغيير بعض عوامل الخطر مثل تاريخ العائلة أو الجنس أو العمر. وأضاف د. خميس أن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل خطر الإصابة بمرض القلب وأهمها إتباع نظام غذائي مفيد لصحة القلب، ممارسة الرياضة، الإمتناع عن التدخين.

 

وتزامنا مع إضاءه تلك المعالم الهامة في مصر، أعلنت مستشفي "وادي النيل" عن تنظيمها جلسة تثقيفية عامة بالتعاون مع شركة إكسباند اليوم الخميس بحضورعدد كبير من أطباء القلب البارزين بهدف تقديم خدمات وإستشارات طبية مجانية للجمهور وتوفير المعلومات اللازمة للمرضي وخدمة مرضى القلب بشكل عام والتوعية بأهيمة وضرورة الحفاظ على القلب من الأمراض الشائعة والشائكة في المجتمع، حيث تشير الدراسات إلى أن الأمراض القلبية الوعائية، تقف وراء حدوث معظم الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، إذ تتسبب في وقوع 18 مليون حالة وفاة سنوياً.

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اليوم العالمى للقلب جامعة القاهرة اللون الاحمر الدكتور محمد الخشت قبة جامعة القاهرة

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