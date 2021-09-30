برلمانى يقدم طلب مناقشة حول سياسة الحكومة لسد العجز في المدرسين

أعلن النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، تقدمه بطلب مناقشة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة تجاه مواجهة العجز في عدد المعلمين بالمنظومة التعليمية، وذلك مع انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ.

وقال توفيق ، أنه مع بداية العام الدراسي الجديد، تظل أزمة العجز في عدد المعلمين، تمثل تحدي كبير في منظومة تطوير التعليم، حيث تتضارب خطوات الحكومة في مواجهة ذلك التحدي الكبير، خلال السنوات الماضية.

وأضاف، أنه سبق للحكومة الإعلان عن مسابقة ال ٣٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين، ولم تستفيد من الفائزين فيها من المعلمين، بشكل صحيح، ثم أعلنت الحكومة مؤخرا عن الاستعانة بمعلمين جدد بنظام الحصة لسد العجز في عدد المعلمين ببعض التخصصات، ويتضح من ذلك وجود نوعا من انواع التخبط لدي الحكومة في خطوات علاجها لأزمة العجز في عدد المعلمين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل فيه المعلم، المحور الرئيسي في منظومة تطوير التعليم، وبالتالي لابد من الإهتمام به من حيث توافر العدد الكافي من المعلمين وكذلك تأهيلهم وتدريبهم بشكل يتماشى مع خطوات التطوير، ما يعني ضرورة وجود استراتيجية واضحة ومحددة للحكومة تجاه ذلك التحدي تتضمن أيضا توفير موازنة مالية كافية للنهوض بالتعليم.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة الاستفادة من مسابقة الـ ٣٠ الف معلم، لاسيما وانها أفرزت عن فوز عدد من المعلمين بعد اجتياز اختبارات المسابقة.