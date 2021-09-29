أخبار التعليم| تحديث بيانات الطلاب والمعلمين بجميع مدارس مصر استعدادا لـ العام الدراسي الجديد.. وزير التعليم ينفى تأجيل الدراسة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر أبرز أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته عن جامعة الجلالة الأهلية

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة الناجين عن الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في جامعة الجلالة التي تعتبر ضمن الجامعات الأهلية الأربع، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج تنسيق الجامعات الأهلية الأربع، وهي جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة.

حلوان تشارك في تدريب صيادلة وزارة الصحة على الصيدلة الإكلينيكية

شاركت كلية الصيدلة جامعة حلوان بنخبة من أساتذتها بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني التابعة لوزارة الصحة في تدريب الصيادلة العاملين بمستشفيات وزارة الصحة في مختلف المحافظات خلال دورة تدريبية بعنوان أساسيات الصيدلة الإكلينيكية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و إشراف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني.

تحديث بيانات الطلاب والمعلمين بجميع مدارس مصر استعدادا لـ العام الدراسي الجديد

تنهي وزارة التربية والتعليم حاليا استعدادات بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه يوم السبت 9 أكتوبر 2021 .

وفي اطار الإجراءات التي تسعى لضمان استقرار العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية جديدة لجميع المدارس بشأن العام الدراسي الجديد .

التعليم العالي: 227 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي ، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 227 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

ننشر خطة حماية طلاب المدارس من موجة كورونا الرابعة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم تفعيل كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

التعليم العالي: اليونسكو يفتح باب التقدم لجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية حول فتح باب التقدم لجائزة "التراث الثقافي العربية لليافعين" في دورتها الثانية.

تنسيق الجامعات 2021.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لـ طلاب الثانوية العامة

تزايد البحث من الطلاب وأولياء الأمور على موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني من الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد، والأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات.

الدنيا كلها فيها كورونا.. وزير التعليم ينفى تأجيل الدراسة

حالة من الجدل سادت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة بعد انتشار شائعات تأجيل الدراسة في المدارس بسبب الموجة الرابعة من كورونا ، وذلك قبل موعد بدء الدراسة “الرسمي” بأيام قليلة، والمقرر في 9 اكتوبر 2021 .

أولياء الأمور عن الزي: ليس من حق المدارس إجبارنا على شرائه من مكان بعينه

قال محمود أمين ولي امر طالب، ليس من الضرورى أن يشترى الطالب زى مدرسى هذا العام ولا توجد أى مشكلة فى استخدام زى العام الماضى ، حتى يوفر مبالغ مالية ولى الأمر أولى بها خاصة فى ظل وجود أولويات أخرى فى التعليم منها سداد المصروفات الدراسية، وأيضا فلوس مجموعات التقوية والمصروفات الأخرى الخاصة بالمواصلات وخلافه.

وأوضح أن أى بند من البنود التى يتم فيها الصرف ويستطيع ولى الأمر التوفير من ورائها فهو مكسب كبير للأسر المصرية.