تحديث بيانات الطلاب والمعلمين بجميع مدارس مصر استعدادا لـ العام الدراسي الجديد

تنهي وزارة التربية والتعليم حاليا استعدادات بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه يوم السبت 9 أكتوبر 2021 .

وفي اطار الإجراءات التي تسعى لضمان استقرار العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية جديدة لجميع المدارس بشأن العام الدراسي الجديد .

حيث شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تنتهي المدارس من كافة اجراءات التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادة الاعدادية للالتحاق بالصف الاول الثانوي (العام - الفني) في موعد غايته الاحد 3 أكتوبر وهو الوعد المقرر لغلق الموقع الالكتروني المخصص لذلك.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة انتهاء المدارس من تحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية وفقا للعام الدراسي 2021 / 2022 وطباعة واعتماد قوائم الفصول من خلال التطبيق الالكتروني emis.gov.eg لاستمارة الطالب.

وشملت تعليمات الوزارة للمدارس أيضا ، ضرورة تحديث بيانات اعضاء هيئة التعليم بالمدارس ، والانتهاء من توزيع الخطة الدراسية لهم توطئة لتسجيلها على التطبيق الالكتروني الجاري اعداده لهذا الغرض والذي سوف يتم نشره قبل بدء العام الدراسي.

موعد بدء الدراسة في المدارس

وأكدت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الموقعة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما يلي: