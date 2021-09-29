الدنيا كلها فيها كورونا.. وزير التعليم ينفى تأجيل الدراسة

حالة من الجدل سادت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة بعد انتشار شائعات تأجيل الدراسة في المدارس بسبب الموجة الرابعة من كورونا ، وذلك قبل موعد بدء الدراسة “الرسمي” بأيام قليلة، والمقرر بدءه 9 اكتوبر 2021 .

ومن جانبه عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استياءه الشديد من اصرار الناس على الانسياق وراء مثل هذه الشائعات المثيرة للجدل مع بدء كل عام دراسي.

و أكد وزير التربية والتعليم أن كل ما يقال عن تأجيل الدراسة هو مجرد شائعات و اجتهادات غير رسمية على السوشيال ميديا ، قائلا : المسألة مش محتاجة اجتهادات لو الوزارة عندها اي تعديل هاتعلن عنه في وقته بنفسها.

وقال وزير التربية والتعليم : الدنيا كلها فيها كورونا وفي نفس الوقت فيها تعليم ، وكلنا نجتهد من اجل ألا يفقد ابناءنا محتوى تعليمي اكثر مما فقدوه منذ بدء الجائحة.

وأضاف وزير التربية و التعليم : كل الاستعدادات تسير في اتجاه ان يكون العام الدراسي الجديد عام دراسي منتظم في جميع المدارس طوال ايام الاسبوع ولا يوجد حديث عن تأجيل الدراسة .

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا : جاري تطعيم المعلمين والاداريين في التربية والتعليم ، حيث طعمنا حتى الان 900 ألف نعلم واداري و جاري استكمال باقي الاعداد الاسبوع القادم.

وقال : العام الدراسي ستكون الدراسة فيه نظامية بإنتظام كامل في الحضور 5 ايام في الاسبوع ، وسيتم تسجيل الحضور و الغياب يوميا

اجراءات اخترازية لمواجهة كورونا في المدارس

أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتاًبا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تبذلها الدولة ، استعدادًا لعام دراسى جديد آمن لأبنائنا الطلاب، والمعلمين، وجميع العاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وينص الكتاب الدورى على أنه فى ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

كما ينص الكتاب الدورى على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ويؤكد الكتاب الدورى على الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم (18) بتاريخ 17/ 8/ 2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.

جدير بالذكر أنه سيتم وضع إرشادات ولافتات على جدران المدارس عن كيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب اتباعها لمنع انتشارها بين الطلاب والمعلمين.

كما ستلتزم المدارس يوميا بالتعليمات الخاصة بالتعقيم المستمر لجميع انحاء المدرسة والفصول قبل وبعد اليوم الدراسي ، إلى جانب تفعيل بوابات التعقيم الموجودة في المدارس ، والالتزام بالتباعد بين مقاعد الطلاب داخل الفصول ، وارتداء الكمامات ، والتنبيه على ضرورة غسل الطلاب لايديهم على مدار اليوم الدراسي.

تطعيم المعلمين والإداريين بلقاح كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال تطعيم العاملين بالتربية والتعليم بـ لقاح كورونا تسير على قدم و ساق، لافتة إلى أنه يبلغ إجمالي عدد العاملين بالتعليم 1607705، وإجمالي من حصل على جرعتي لقاح كورونا 286066 بنسبة 18% ، بينما بلغ إجمالي عدد من حصل على جرعة واحدة من لقاح كورونا حتى الان 541024 بنسبة 34 %.

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أعداد الحاصلين على لقاح كورونا من العاملين بالتربية والتعليم في كل محافظة بالتفصيل:

القاهرة : إجمالي العاملين 150662، الحاصلين على جرعتين 33749 بنسبة 22% ، والحاصلين على جرعة واحدة 34350 بنسبة 23%

المنوفية : إجمالي العاملين 77681 ، الحاصلين على جرعتين 10824 بنسبة 14% ، والحاصلين على جرعة واحدة 15871 لنسبة 20%

الشرقية : اجمالي العاملين 157445 ، الحاصلين على جرعتين 39703 بنسبة 25% ، والحاصلين على جرعة واحدة 60939 بنسبة 39%

مطروح اجمالي العاملين 8313، عدد الحاصلين على الجرعتين 520 بنسبة 6% ، والحاصلين على جرعة واحدة 1067 بنسبة 13%

مطروح اجمالي العاملين 8313، عدد الحاصلين على الجرعتين 520 بنسبة 6% ، والحاصلين على جرعة واحدة 1067 بنسبة 13% الغربية : اجمالي العاملين 83003 ، عدد الحاصلين على جرعتين 18525 بنسبة 22% ، والحاصلين على جرعة واحدة 30557 بنسبة 37%

الاسكندرية : اجمالي العاملين 73290 ، عدد الحاصلين على جرعتين 13729 بنسبة 19% ، والحاصلين على جرعة واحدة 27603 بنسبة 38%

كفر الشيخ : اجمالي العاملين 59612 ، عدد الحاصلين على جرعتين 3202 بنسبة 5% ، والحاصلين على جرعة واحدة 21700 بنسبة 36%

الوادي الجديد : اجمالي العاملين 15722 ، عدد الحاصلين على جرعتين 9292 بنسبة 59% ، والحاصلين على جرعة واحدة 2999 بنسبة 19%

دمياط : اجمالي العاملين 35160 ، عدد الحاصلين على جرعتين 6186 بنسبة 18% ، والحاصلين على جرعة واحدة 13488 بنسبة 38%

بورسعيد :اجمالي العاملين 16497 ، عدد الحاصلين على جرعتين 6281 بنسبة 38% ، والحاصلين على جرعة واحدة 4777 بنسبة 29%

شمال سيناء : اجمالي العاملين 18242 ، عدد الحاصلين على جرعتين 2458 بنسبة 13% ، والحاصلين على جرعة واحدة 9719 بنسبة 53%

جنوب سيناء : اجمالي العاملين 4898 ، عدد الحاصلين على جرعتين 1668 بنسبة 34% ، والحاصلين على جرعة واحدة 2532 بنسبة 52%

الاسماعيلية : اجمالي العاملين 26145 ، عدد الحاصلين على جرعتين 3782 بنسبة 14% ، والحاصلين على جرعة واحدة 8012 بنسبة 31%

الفيوم : اجمالي العاملين 47782 ، عدد الحاصلين على جرعتين 9487 بنسبة 20% ، والحاصلين على جرعة واحدة 15622 بنسبة 33%

الدقهلية : اجمالي العاملين 125561 ، عدد الحاصلين على جرعتين 31746 بنسبة 25% ، والحاصلين على جرعة واحدة 56798 بنسبة 45%

قنا : اجمالي العاملين 61081 ، عدد الحاصلين على جرعتين 13384 بنسبة 22% ، والحاصلين على جرعة واحدة 26816 بنسبة 44%

الاقصر : اجمالي العاملين 20617 ، عدد الحاصلين على جرعتين 1816 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 3320 بنسبة 16%

أسيوط : اجمالي العاملين 74642 ، عدد الحاصلين على جرعتين 6271 بنسبة 8% ، والحاصلين على جرعة واحدة 27779 بنسبة 37%

اسوان : اجمالي العاملين 29784 ، عدد الحاصلين على جرعتين 3096 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 10081 بنسبة 34%

الجيزة : اجمالي العاملين 97252 ، عدد الحاصلين على جرعتين 15102 بنسبة 16% ، والحاصلين على جرعة واحدة 19203 بنسبة 20%

البحر الاحمر : اجمالي العاملين 8191 ، عدد الحاصلين على جرعتين 2384 بنسبة 29% ، والحاصلين على جرعة واحدة 2941 بنسبة 36%

بني سويف : اجمالي العاملين 48815 ، عدد الحاصلين على جرعتين 5062 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 8909 بنسبة 18%

المنيا : اجمالي العاملين 100000 ، عدد الحاصلين على جرعتين 10520 بنسبة 11% ، والحاصلين على جرعة واحدة 32143 بنسبة 32%

سوهاج : اجمالي العاملين 82982 ، عدد الحاصلين على جرعتين 21075 بنسبة 25% ، والحاصلين على جرعة واحدة 50270 بنسبة 61%

السويس : اجمالي العاملين 12985 ، عدد الحاصلين على جرعتين 1314 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 5498 بنسبة 42%

القليوبية : اجمالي العاملين 87072 ، عدد الحاصلين على جرعتين 10077 بنسبة 12% ، والحاصلين على جرعة واحدة 23914 بنسبة 27%

البحيرة : اجمالي العاملين 84271 ، عدد الحاصلين على جرعتين 4813 بنسبة 6% ، والحاصلين على جرعة واحدة 24116 بنسبة 29%

موعد بدء الدراسة في المدارس

وأكدت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الموقعة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما يلي: