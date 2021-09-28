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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث في نمذجة الوصول إلى الطاقة بالمعهد الدولي لتطبيقات وتحليل النظم.. آخر موعد للتقدم لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


تنسيق  الجامعات 2021..اخر موعد للتقدم لشعبة الدراسة باللغة الانجليزية بتجارة عين شمس

اعلن الدكتور  خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن  فتح باب التقدم لشعبة الدراسة باللغة الانجليزية حتي يوم الخميس الموافق ٣٠ سبتمبر الجاري .


تنسيق الجامعات 2021.. لـ طلاب الدبلومات الفنية تعرف على مستقبل الجامعات التكنولوجية

يواصل طلاب الدبلومات الفنية لليوم الثالث من تسجيل رغباتهم على موقع الإلكتروني تنسيق الدبلومات الفنية، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات القدرات التى تؤهلهم إلى الالتحاق بالكليات.

 

تنسيق الجامعات ٢٠٢١ … تعرف على خطوات التحويل إلى كلية الزراعة والاوراق المطلوبه

اعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن امكانية تحويل طلاب الاقاليم إلى كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، وذلك من خلال مكتب التحويل في الدور التاني في المدينه الجامعيه او من خلال موقع

التحويلwww.eservices.cu.edu.eg


البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث في نمذجة الوصول إلى الطاقة بالمعهد الدولى لتطبيقات وتحليل النظم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى اطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث في نمذجة الوصول إلى الطاقة وتكامل النماذج بمجموعة أبحاث التقييم المتكامل وتغير المناخ (IACC) ضمن برنامج الطاقة والمناخ والبيئة (ECE) في المعهد، سيسهم العمل بشكل مباشر في أنشطة مشروع Horizon 2020 Consortium LEAP-RE (شراكة الأبحاث والابتكار المشتركة طويلة الأجل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بشأن الطاقة المتجددة)


آداب جامعة حلوان تحدد شروط الالتحاق بقسم المكتبات والمعلومات

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن شروط الأقسام بالكلية للعام الجامعي 2021/ 2021، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة (حديثة – قديمة – الشهادات المعادلة) ولا تقبل طلاب الثانوي الأزهري – الدبلومات الفنية والمهنية (تجاري – صناعي – زراعي – سياحة وفنادق).

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