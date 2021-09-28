آداب جامعة حلوان تحدد شروط الالتحاق بقسم المكتبات والمعلومات

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن شروط الأقسام بالكلية للعام الجامعي 2021/ 2021، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة (حديثة – قديمة – الشهادات المعادلة) ولا تقبل طلاب الثانوي الأزهري – الدبلومات الفنية والمهنية (تجاري – صناعي – زراعي – سياحة وفنادق).

وأوضحت كلية الآداب جامعة حلوان أن شروط القبول لقسم المكتبات والمعلومات و يشترط قسم المكتبات والمعلومات حصول الطالب على “65% =32.5 درجة” في اللغة الإنجليزية مع اجتياز المقابلة الشخصية ويقبل القسم 5% من الفئات الخاصة، يقبل 100 طالب انتظام و100 طالب انتساب.

أعلنت جامعة حلوان استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى والجدد وسط إجراءات احترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب.



وأشا رت إدارة المدن الجامعية بحلوان، إلى تجهيزها المدن على أعلى مستوى وتوفير سبل الراحة للطلاب لتوفير مناخ تعليمي ممتاز.



كما نوهت إدارة المدن الجامعية بحلوان بحرصها على توفير لقاح كورونا لجميع طلابها حرصاً على سلامتهم وتفادياً للإصابة بالعدوى وتقليل حدة الأعراض وفق خطة الدولة والقيادة السياسية الحكيمة.