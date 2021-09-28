تنسيق الجامعات 2021.. آخر موعد للتقدم لشعبة الدراسة بالإنجليزية بتجارة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أن آخر موعد للتقدم لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية، هو الخميس 30 من سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور خالد قدري انه علي من يرغب في التقدم للشعبة؛ التوجه خلال الفترة المذكورة إلي مدرج الدكتور زهير بالدور الثاني بين مبني (ج) (د) (بدون أولياء الأمور) ومعه الأوراق التالية:

صورة شهادة الثانوية العامة.

صورة شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الترشيح.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

إيصال استلام أوراق الطالب بالكلية.

واستيفاء بيانات طلب الالتحاق بالشعبة، ثم التوجه مع المنظمين الي مبني (ج) الدور الأول، لتسليم الأوراق.



وفي سياق متصل، أشار الدكتور خالد قدري إلى أن الطلاب الذين لم يتم قبولهم في شعبة اللغة الفرنسية أو شعبة الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية؛ يحق لهم التقدم الى شعبة اللغة الإنجليزية؛ في حالة استيفائهم الشروط المحددة للالتحاق بالشعبة، علما بأنه لن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد الفترة المحددة لتلقى طلبات القبول بالشعبة.



جدير بالذكر ان مجلس كلية التجارة قد قرر بعد موافقة مجلس جامعة عين شمس تخفيض درجة اللغة الانجليزية كلغة اولى من 80% الى 65% كشرط للقبول بالشعبة هذا العام فقط وبصورة استثنائية.

الجدير بالذكر أعلن خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن دورة اللغة الانجليزية المجانية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ لطلاب الفرق الثانية والثالثة و الرابعة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية AUC والتى ينظمها مركز التطوير المهني UCCD بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتورمحمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ونوه الدكتور خالد قدري أن الامتحان سيجري يوم الأربعاء 6 أكتوبر المقبل، بمدرج الدكتور حسين النوري، كما يجب اجتياز امتحان تحديد المستوى بنتيجة Pre-intermediate أو اعلي وعلي الطلاب الحضور بأصل و صورة كارنيه الكلية وبطاقة الرقم القومي وقلم رصاص وتسليم الاوراق بمبني (أ) الدور الثاني بمركز (UCCD) بعد إعلان نتيجة الامتحان يجب علي الطلبة المتقدمين استكمال نموذج التقديم الالكتروني

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSctZ.../viewform

علما بأنه سيغلق التقديم حين اكتمال العدد، وستعلن أسماء الطلاب المقبولين وجداول الحضور بالكلية لاحقا كما يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.