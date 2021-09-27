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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخميس.. آخر موعد للتسجيل الإلكتروني للتحويل إلى كليات جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنتهي مهلة التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2021/2022م ، من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة عين شمس يوم الخميس المقبل الموافق 30 سبتمبر بعد أن تم فتح الباب لمدة شهر اعتبارا من 26 سبتمبر الماضي.

 

و أكد  قطاع شؤون التعليم والطلاب بـ جامعة عين شمس، أن بوابة الجامعة الإلكترونية للخدمات الطلابية والتي تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب.

 

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وأوضح القطاع أنه من خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة أخرى لجامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة، من خلال خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية التي تتضمن دخول الطالب على موقع البوابة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.

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وأشترطت الجامعة علي الطلاب الراغبين في التحويل الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط توافر شروط التحويل وفقا للشروط المعتمدة والمعلنة على البوابة ، وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها ، فإن تحويلهم لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق بوابة الجامعة الالكترونية .  


وتتم التحويلات في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات المعتمدة من مجلس الجامعة ويفرض على الطالب المواد التي لم يسبق له دراستها بجامعة عين شمس طبقا للوائح الكليات ، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس ممن مر على مدة بطاقته ستة أشهر على الأقل.


كما تلتزم الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس  والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس  لشؤون التعليم والطلاب، بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن آليات قبول الطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين.... لمزيد من المعلومات : 
https://ums.asu.edu.eg:7090/ASUTransfer/
[email protected]
01007256044 (لاستفسارات ذوي القدرات الخاصة)
01221310207 - 01553160740
 

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