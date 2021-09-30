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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سليم يخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

خالد سليم
خالد سليم

نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهر خالد سليم من أحدث جلسة تصوير له مما أثار اعجاب متابعيه .

 

ويشارك خالد سليم في تصوير فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم ،بدور العرض السينمائية في موسم رأس السنة الجديدة.

 

يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة  خالد سليم نسرين طافش محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل.

خالد سليم السنة الجديدة سينما انستجرام النجوم الفن

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