مركز التنمية المحلية في سقارة يحتفل بتخرج 160متدربا من 5 دورات

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بإنتهاء فعاليات 5 دورات تدريبية هى إعداد مدربين متخصصين فى مجال حقوق الإنسان وتنمية المهارات الادارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذى النسائية وأساسيات استخدام الحاسب الآلى وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المشروعات والتخطيط العمرانى فى مجال تطوير العشوائيات إضافة إلى دورة استثمار العائد من التدريب بالمحافظات وإعداد مدير تدريب محترف، واستفاد من هذه الدورات 160 متدربا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات علي مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية ، وفى ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في اصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.



و أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على استمرار الوزارة بالإهتمام بالعنصر البشرى بالإدارة المحلية والتوسع فى برامج التدريب وزيادة الوعى الفكرى لمجابهة كافة التحديات التى تعوق مسيرة التنمية والنهوض بالدولة المصرية، مشيراً الى انه تم التركيز في اختيار برامج تدريبية متنوعة وتستند على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة مما يساهم فى الارتقاء بقدرات العاملين بالمحليات في المحافظات وتطويرها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وإجادة وسرعة حل المشكلات التى تؤرق المواطنين بصورة أفضل وبأفكار جديدة تستند على العلم والتدريب.

من ناحية اخري، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات جديدة هى: تنمية مهارات القيادات فى مجال ادارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الاتصال السياسى، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التعاقدات الحكومية، إضافة إلى دورة اللغة الانجليزية، ويستفيد من هذه الدورات 133 متدربا من جميع المحافظات.

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