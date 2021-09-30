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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حسابات والذكاء الاصطناعي القاهرة تستقبل ملفات التقديم للطلاب الجدد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة ، عن بدء استقبال ملفات التقديم  الطلاب المستجدين وذلك بأعداد محدودة يوميا لعدم الازدحام وعلى كل الطلاب التأكد من اليوم المحدد للتقديم وعدم التخلف عن الحضور فى ذلك اليوم ومن يتخلف عليه الانتظار حتى انتهاء التقديمات . 

كما أعلنت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي ، الأوراق المطلوبة عند التقديم وهي:

1- أصل شهادة الثانوية + صورتين منها 

2- أصل شهادة الميلاد + صورة منها 

3- بطاقة الترشيح 

4- عدد 8 صورة شخصية 4*6 وكتابة الاسم على ظهر الصور 

5- أصل شهادة الحافز الرياضي إن وجد 

6- بطاقة 6 جند 

7- مظروف التقديم  ويتم استلامه من قسم شئون الطلاب بعد سداد مبلغ 100 جنية عن طريق كود السداد المعلن بلوحة الإعلانات الخاصة بشئون الطلاب بالكلية . 

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عميد آداب القاهرة: تطعيم الطلاب والعاملين استعدادا للعام الدراسى الجديد

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تنسيق الجامعات 2021 .. كليات محدودة لـ طلاب الدبلومات الفنية

وكان قد صرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن وزارة الصحة والسكان، أقرت تيسيرات جديدة لتطعيم الطلاب وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية وحرصها البالغ على سلامة الطلاب والمشاركين في العملية التعليمية، وتتمثل هذه التيسيرات في التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب في أقرب مركز تطعيم للطالب من أي مكان بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك بعدما أضافت وزارة الصحة والسكان خانة "طالب جامعي" على موقع التطعيمات لتسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات بهدف الوصول للمستهدفات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر.

ووجه الدكتور الخشت، عمداء الكليات بضرورة توعية الطلاب ونشر هذه التيسيرات على مواقع الكليات وإرسال اميلات و رسائل SMS وحث الطلاب على سرعة التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدًا أنه سيقتصر دخول الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد على الذين تلقوا التطعيم فقط.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تواجد 19 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب، في المدينة الجامعية ومستشفى الطلبة وفي كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان.

كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة الحافز الرياضي ملفات التقديم الطلاب المستجدين

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