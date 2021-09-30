تحرك برلماني لمواجهة الإعلانات الخادشة للحياء على القنوات المغمورة |مشروع قانون جديد

أعلن النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون جديد لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال دور الإنعقاد الثاني، بشأن تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة، وتقديمها محتويات منافية للآداب العامة.

وأوضح" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن أن هذه القنوات من خلال عرضها الإعلانات الخادشة للحياء،ليس لها أي هدف يذكر، سوى أنها تعمل على تدمير عقول الشباب بشكل خاص ، والأسر بشكل عام، مطالبا بضرورة التقنين من الإعلانات التى تعرضها ، والتي تتنافى مع المعتقدات الدينية ، والقيم الأخلاقية ، وكذا الاجتماعية للمجتمع المصري بوجه عام.

وأشار أمين قوى عاملة البرلمان إلى وأنه لتقنين أوضاع تلك القنوات، لابد من وجود تشريع لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكداً أن هذه القنوات الفضائية تبث إعلاناتها المضللة ، الخادشة للحياء ، والتى تتنافى مع الذوق العام على مدار 24 ساعة يومياً وتتخللها الأغانى الهابطة .