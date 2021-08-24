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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب تطالب بتشريع يقضى على ظاهرة إعلانات الأدوية على الفضائيات

صدى البلد

قالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن ظاهرة انتشار الإعلانات عن الأدوية مجهولة المصدر، التي يعرضها العديد على الفضائيات، هي ظاهرة في غاية الخطورة، موضحة أنه تمت المطالبة بوضع حد لمثل هذه الاعلانات المنتشرة بشكل كبير من قبل، ولكن لم يتم اتخاذ اجراءات تجاهها.

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ولفتت عبد العظيم في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أنه تمت المطالبة بقانون لتنظيم الاعلانات الطبية، وذلك بعد انتشار العديد من القنوات التي تقوم بعرض إعلانات عن منتجات وادوية غير مرخصة ومجهولة المصدر، تستهدف غش وتضليل المستهلكين وتعتمد على  على المشاكل القريبة والتي تمس حياة المواطن، مثل مشاكل تساقط الشعر والسمنة والنحافة وألام الظهر وغير ذلك من المشاكل والأعراض الصحية.

 

وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية، بضرورة وجود تشريعات للقضاء على هذه الظاهرة، وعمل رقابة دورية عليها، وذلك لأنها تلحق الضرر بالمواطنين سواء كان هذا الضرر ماديا أو جسمانيا او نفسيا، وذلك لأنه بعد شراءها يتم اكتشاف أنها بلا فائدة وجدوى، بل تؤثر بالسلب.

 

هذا وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اجتماعه الدوري بحضور جميع أعضاء المجلس، وخلال الاجتماع أقر المجلس عددا من السياسات واتخذ مجموعة من القرارات في إطار الدور المنوط بالمجلس بتنظيم الصحافة والإعلام.

 

ومن بين هذه القرارات معالجة ظاهرة قيام بعض الوسائل الإعلامية بالإعلان عن منتجات طبية وصحية حيث استعرض المجلس أحكام القانون رقم (206) لسنة 2017 بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وفي هذا الخصوص أكد المجلس على مخاطبة كل الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة.

مجلس النواب أدوية مجهولة المصدر الشئون الصحية ميرفت عبد العظيم غير مرخصة لجنة الشئون الصحية الأدوية مجهولة المصدر

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