«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق علي تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام مطر، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والمستشار العسكري للمحافظة، وأحمد إسماعيل، مدير ادارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 1600م2 لإقامة محطة صرف صحي عليها بناحية العياش بمركز ومدينة بلطيم، لمرور اكثر من عامين علي تاريخ صدور القرار، وتخصيص مساحة 143م، وذلك لإقامة وحدة إطفاء عليها بقرية كفر مجر بمركز ومدينة دسوق.

وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 20900م2 ارض أملاك دولة الواقعة بحوض ملاحه رشيد بالجزيرة الخضراء لإقامة مدرسة فنية تجريبية للاستزراع السمكى وبناء السفن عليها .

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تحصيل مبلغ 10 جنيهات عن كل إفادة لوحدة المرور لسيارات النقل التى تقوم بتجديد الترخيص سنوياً من إدارة مشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة مقابل أداء خدمة .

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على اطلاق اسم شهيد مجند أيمن الحاج إبراهيم على الشارع الذى تقيم فيه أسرة الشهيد بناحية الجزيرة الخضراء بمطوبس.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تحديث القرار رقم 2323 لسنه 2018 بمساحة 1609م2 لتصبح المساحة 188401م2 لإنشاء مدرسة تعليم اساسى بقرية سنهور المدينة مركز دسوق .

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص قطعة ارض بمساحة (12 ط) أرض أملاك دولة مسلمة للوحدة المحلية من منطقة أملاك ابو غنيمة لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها بقرية الفقهاء، مركز سيدى سالم .

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على استغلال مساحة 4س 12ط 8ف لحفر بئر استكشافي الطريق المؤدى الى البئر بحوض الهيشة وحوض سيال زمام ناحية جمعية الكرادوة، مركز دسوق وذلك للبدء فى اعمال حفر البئر الاستكشافية.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 81م2 غير مستغلة من جمعية تنمية المجتمع بقرية أبو زيادة مركز دسوق على ان يستغل الدور الأرضي بريد مقابل حق انتفاع بالإضافة الى مجمع خدمى بالأدوار الأخرى.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 112م2 أملاك دولة لاقامة مجمع خدمى بناحية النوايجة مركز دسوق على ان يستغل الدور الارضى بريد مقابل حق انتفاع بالاضافة الى مجمع خدمى بالادوار الاخرى.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على قبول التبرعات النقدية والعينية لصالح صندوق خدمات المحافظة من عدد 6 تبرع .

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