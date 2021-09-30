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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المتيني نائباً لرئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط

محمود المتيني نائباً
محمود المتيني نائباً لرئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكوفوني

عقدت الجمعية العمومية لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية فى الشرق الأوسط جلسة مغلقة  تم فيها انتخاب الدكتورة لارا بستاني رئيس جامعة الحكمة فى لبنان رئيسا للمؤتمر ، و انتخاب الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس نائباً لرئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكوفونية فى الشرق الأوسط . 

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وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قد شارك فى مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكوفونية فى الشرق الأوسط CONFREMO و الذى نظمته جامعة قبرص بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF عن بعد .


افتتح المؤتمر تاوس خريسوفيدس رئيس جامعة قبرص المَضيفة للمؤتمر  وبحضور الدكتور عصام الكردى رئيس المؤتمر السابق ، و جون نويل رئيس المكتب الإقليمى ببيروت.


جاء ذلك خلال فعاليات الجمعية العمومية الثالثة عشرة لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط CONFREMO، وبحضور رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس". 


تضمنت الفعاليات العديد من ورش العمل حول الجامعات الريادية ودورها في نشر ثقافة ريادة الأعمال في التعليم العالي، كما تضمنت ندوة حول أثناء الجائحة وما بعدها والتحديات والحلول نحو التعاون الدولي. 


جدير بالذكر أن اتحاد الجامعات الفرانكفونية يمثل مؤسسة عالمية من مؤسسات التعليم العالي، متعددة الأطراف والتي تدعم التعاون والتضامن بين الجامعات والمؤسسات، وتثري العملية التعليمية والبحثية،مما لها من دور الحيوي،  يسهم في توحيد الجهود بين الجامعات بهدف تحقيق التميز في التعليم الجامعي وزيادة فرص تبادل الخبرات والمعلومات. 


كما شارك فى المؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكوفونية فى منطقة الشرق الأوسط ، بالإضافة الى رئيس المكتب الإقليمى فى للوكالة الجامعية فى الشرق الأوسط السادة جون نويل و نداء أبو مراد نائب رئيس المؤتمر .

رئيس جامعة عين شمس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية فى الشرق الاوسط نائبا لرئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية الجمعية العمومية لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية رئيس جامعة قبرص

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