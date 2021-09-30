جامعة عين شمس تعلن تيسيرات جديدة للإنتهاء من تطعيم الطلاب قبل الدراسة

أعلنت جامعة عين شمس، عن تيسيرات جديدة للإنتهاء من تطعيم جميع طلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة.

وتم الاتفاق على فتح جميع مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ١١٠٠ مركز تابعة لوزارة الصحة لتطعيم جميع طلاب الجامعات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي ودون الحاجة للتسجيل الإلكتروني المسبق، وعلى جميع الطلاب التقدم فى محافظاتهم وقراهم ومدنهم لأقرب مركز تطعيم لتلقي جرعة لقاح كوفيد -١٩، ويتم التطعيم فورا بمجرد تقديم الطالب لبطاقة الرقم القومى.

وأكدت وزارة الصحة السماح بتطعيم طلاب الجامعة المستجدين الأقل من ١٨ عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا بوصفه آمنا بصورة تامة وعلى الطلاب المستجدين التقدم لمراكز التطعيم سواء لمراكز وزارة الصحة او نقاط ومراكز التطعيم بجامعة عين شمس لتلقي التطعيم .

كما أكدت، الاستمرار في تقديم التطعيم بمراكز التطعيم الـ١٣ المحددة مسبقا بالجامعة و بصفة دائمةًً لجميع الطلاب و لهيئة التدريس و العاملين بها بالتوازي مع مجهودات وزارة الصحة المقدرة حتي نستطيع سويا الانتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة قبل بداية العام الدراسي بنسبة ١٠٠٪؜.