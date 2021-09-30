وزير الكهرباء: الانتهاء من 10 مراكز تحكم آلية جديدة خلال عام ونصف

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارٍ العمل حالياً على إنشاء 47 مركز تحكم (على خمسة مراحل) في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة أنحاء الجمهورية، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء (5) مراكز تحكم و(4) مراكز تحكم بشركتى شمال وجنوب القاهرة وهي تحكمات (مدينة نصر-القاهرة الجديدة – الدقي -6 أكتوبر)، ومركز تحكم شرق اسكندرية وعلى التوازى سيتم تنفيذ (4) مراكز تحكم أخرى بمشروع تحسين كفاءة الطاقة.

وأضاف “شاكر”، فى تصريحات صحفية خلال الافتتاح التجريبي لمركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى الجديد، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 10 مراكز تحكم آلية جديدة خلال عام ونصف ، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن في المرحلة الثانية والثالثة تنفيذ (10) مراكز تحكم على ان يتم استكمال تنفيذ باقى مراكز التحكم طبقا لجاهزية الشبكة الكهربائية.

وأكد أن مصر تعمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية.

IMG-20210930-WA0013

IMG-20210930-WA0012

IMG-20210930-WA0011