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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ساعدت في 11 ألف عملية قتل|هروب ألمانية يُشتبه ارتكابها جرائم حرب نازية

الشرطة الالمانية
الشرطة الالمانية

قالت متحدثة باسم المحكمة إن امرأة ألمانية تبلغ من العمر 96 عامًا فرت قبل محاكمتها بتهمة المساعدة والتحريض على القتل الجماعي في معسكر اعتقال أداره النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.


ووفقاً لشبكة «سي إن إن»، أوضحت فريدريك ميلهوفر، المتحدثة باسم المحكمة في إيتزيه، بالقرب من هامبورغ، أن المدعى عليها، التي أطلقت عليها «رويترز» اسم إيرمغارد فورشنر، «هاربة وغادرت منزلها في كويكبورن هذا الصباح بسيارة أجرة في اتجاه أوشسينهوفر نوردنشتات».
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف، والشرطة تبحث حالياً عن المرأة المعمّرة.


جاء في لائحة الاتهام أن محاكمة السكرتير السابق بمعسكر الاعتقال في شتوتهوف، بالقرب مما تعرف الآن بمدينة غدانسك البولندية، كان من المقرر أن تبدأ اليوم. ويشبته في أن المرأة ساعدت وحرضت على 11 ألفاً و387 عملية قتل.


المدعى عليها تابعة لمكتب قائد المعسكر، حيث يُزعم أنها ساعدت المسؤولين هناك في القتل المنظم للسجناء بين يونيو عام 1943 وأبريل 1945، كما ورد في لائحة الاتهام.


وتواجه فورشنر المحاكمة أمام دائرة محكمة الأحداث؛ لأنها كانت مراهقة وقت ارتكاب الجرائم المزعومة. وهي واحدة من أوائل النساء اللاتي يخضعن للمحاكمة منذ عقود بتهمة ارتكاب جرائم خلال الحقبة النازية.


ووفقاً للمكتب المركزي في لودفيغسبورغ؛ المسؤول عن التحقيق في الجرائم النازية، مات نحو 65 ألف شخص في معسكر اعتقال «شتوتهوف» ومخيماته الفرعية، وكذلك فيما تسمى «مسيرات الموت» في نهاية الحرب.


في يوليو 2020؛ حكمت محكمة هامبورغ الإقليمية على برونو. د. وكان حينها يبلغ من العمر 93 عاماً، وقد كان حارساً سابقاً في «شتوتهوف»، بالسجن لمدة عامين

القتل النازيون الحرب العالمية امراة ألمانية

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